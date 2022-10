Ekspress Grupi digitellimuste hulk kasvas aastaga viiendiku

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles tulemusi kommenteerides, et kõige rohkem kasvas Õhtulehe digitaalsete tellimuste arv. "See näitab, et seni paberkandjat eelistanud kliendirühmad võtavad samuti digitaalset meediatarbimist üha rohkem omaks," märkis Rüütsalu.

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 23 protsenti.

Suhtarvuna näitas digitellijate arv suurimat tõusu Leedus ja Lätis, kus digitaalsele tellimusmudelile üleminek algas Eestist hiljem ja kus Ekspress Grupp näeb ka lähiajal edasist kasvupotentsiaali.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja erinevaid ajakirju kirjastava AS-i Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga seitse protsenti, ulatudes 77 920 tellimuseni. Võrreldes teise kvartaliga aga tellijate arv vähenes seitse protsenti.

Kvartaalse languse põhjustas Rüütsalu sõnul ühekordne otsus lõpetada digitellimuste vahendamine telekomifirma Telia klientidele ja keskenduda tellimuste müügile otse lõppkliendile.

AS Ekspress Grupp on Baltimaades tegutsev meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis.