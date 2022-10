Võimupartnerid Isamaa energiaettepanekutest: osa neist võib arutada

Isamaa hinnangul tuleb CO2 kvoodile seada 30-eurone hinnalagi, universaalteenust laiendada keskmise suurusega ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele ja tuua Eestisse LNG-laev.

"Seda, et energeetikateemasid ja võimalikke lahendusi erakondades arutatakse on ainult suurepärane. Mida suurem on teadlikkus, seda lihtsam on teha lõpuks ka ühiseid otsuseid," ütles majandusminister Riina Sikkut (SDE).

Sikkuti sõnul on Isamaa ettepanekud mõistetavad. "Ka Eesti valitsus on toetanud näiteks hinnalae seadmist CO2 kvoodile, aga see ei ole otsus, mida iga riik saab iseseisvalt teha ja me oleme Euroopas koos Poolaga vähemuses. Mingisugust kiiret otsust või lahendust sellel teemal ei tule. Küll aga on õnneks kõigi nende arutelude peale, mida CO2 hinnaga teha, samal ajal tulnud CO2 kvoodi hind 98 eurolt alla 66 euro peale ehk see mõju on olnud turgudel juba märkimisväärne," rääkis ta.

Praegu pakub riik universaalteenust kodutarbijatele, väikeettevõtetele universaalteenuse rakendamine on riigikogu menetluses ja peaks jõustuma novembris. Vastavat ettepanekut Isamaa valitsuses välja käinud ei ole. "Universaalteenuse laiendamist seni valitsus ei ole arutanud. Isamaa võib selle ettepaneku ka teha, aga aeg sellisteks otsusteks oli eelarveläbirääkimiste raames," ütles Sikkut.

"Mina vaataks esimese hooga, kuidas universaalteenus näiteks kodutarbijate jaoks tööle hakkab. Kas see saavutab selle eesmärgi, mida soovisime saada ja toob nende kõrgete hindade puhul leevendust tarbijatele," rääkis Sikkut.

Isamaa märkis poliitilises avalduses, et riik peab täitma oma lubaduse ja astuma samme selleks, et LNG-laev oleks Eestis. Sikkuti sõnul on riik LNG-vastuvõtuvõimekuse loonud ning vajadus veeldatud maagaasi järgi on Euroopas ka järgmisel talvel.

"Seda, et taasgaasistamislaev tuleb – seni on seda peetud erasektori lahenduseks. Aga mõeldes, kui kriitiline on olukord ja kui palju on etteaimamatust vaatamata sellele, et Baltikumi ja Soome piirkonnas paistab gaasi olevat piisavalt, siis ka üleeuroopaline nõudlus järgmisel talvel LNG järgi on suur. Mina isiklikult toetan LNG-laeva toomist, seetõttu ka sellel sügisel olen otsinud lahendust, kuidas riik saaks toetada erasektori plaane laeva siia toomiseks, mis tüüpi tuge, garantiid või riskimaandamismeetmeid erasektoril vaja oleks," rääkis ta.

Selleks talveks laeva leidmiseks on juba hilja. "Eelmisel kevadel oleks saanud seda teha, aga praegu seda laeva ei ole. Järgmise talve peale mõeldes ei saa aga seda plaani kuidagi maha tõmmata," ütles Sikkut.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul on koalitsioon mitmed olulised meetmed energiakriisi leevendamiseks juba kokku leppinud.

Universaalteenuse laiendamise võimalust arutati siis, kui mikro- ja väikeettevõtete universaalteenus kokku lepiti. "Kui lisame sinna keskmised ja suured ettevõtted, siis tegelikult Eesti Energia võimekusest välja ei tule. See oli ka see, miks sai selgelt valitud mikro- ja väikeettevõtted. Lisaks laiendades seda on vaja riigiabi luba, see võtab liiga kaua aega ehk me seame ka ohtu need väike- ja mikroettevõtted, kelle jaoks universaalteenus lükkub kaugusse," ütles Võrklaev.

Peale viimastes toetustes kokku leppimist ei ole teema juurde tagasi tuldud. "Eks valimised on tulemas ja neid ettepanekuid tuleb siit-sealt. Kui koalitsioonipartner mõne ettepaneku välja käib, siis eks peame neid arutama," rääkis Võrklaev.

CO2 kvoodisüsteemi teemal tasub Võrklaeva hinnangul ettepanekuid teha, kuid Euroopas ei ole need tähelepanu saanud. "Seal on omad kohad, mida võiks reformida," ütles ta.

Võrklaeva sõnul on positiivne näha Isamaa soovituste seas ka plaani elektribörsi muutmiseks nii, et tipptunni tarbimise vähendamisega oleks võimalik mõjutada börsihinda.

"Selleks me oleme pakkunud konkreetsed lahendused, Isamaa on oma ettepanekusse kirjutanud, et sellega võiks tegeleda. Ma arvan, et see on üks oluline meede selleks, et elektri hinda päriselt alla tuua ja seda läbi kokkuhoiu juhtimise nutikate lahenduste. Ehk see on ka midagi, mille jõuame see talv ära teha," ütles Võrklaev.