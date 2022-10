Tanklatest läheb nafta hinna langus mööda

Beniini hind tõusis tanklates kümne päevaga 10 senti liitri kohta. Beniini hind võib jääda vastu talve praegusele tasemele või tõusta ligi 2 euroni liitri kohta, prognoosivad kütusemüüjad. Kuid järgmise aasta lõpuks toornafta hind võrreldes praegusega langeb 10 protsenti.

OPEC+ eelmise nädala otsus vähendada naftatootmist kahe miljoni barreli võrra tõstis maailmaturul brenti naftahinda kümne dollari võrra jõudes ligi 98 dollarini. Selle muutuse mõju jõudis ka meie tanklatesse.

"Viimase kümne päevaga jooksu tõesti tanklates toimunud umbes kümnesendine hinnatõus liitri kohta ja see peegeldabki seda OPEC-i tootmiskärbete mõju. Üldiselt analüütikud prognoosivad siiski pigem tõusvat hinnatrendi ja vastu talve see ilmselt ei tule kellelegi positiivse uudisena ega kahjuks mitte üllatusena, et sinna kahe euro piirile on kütusehinnad taas liikumas," ütles Circle K Eesti müügidirektor Raimo Vahtrik.

Tänaseks on aga nafta hind langenud 93 dollarini.

"Reeglina on meil tanklates olemas teatav leovaru 5-7 päeva ja selles ulatuse me saame neid hinnatõuse või langusi pisut tasandada," sõnas Vahtrik.

Kolmapäeval maksis bensiin 95 tanklas 1,89 eurot liitri eest, diislikütus aga 1,91 eurot liitri eest. Alexela juhatuse liige Tramo Kärsna ütles, et vähemalt bensiini hind enam palju ei muutu.

"Hetkeline hinnahüpe bensiinis oli tingitud just OPEC-i otsusest ehk et piirata tootmist, mille peale kogu turg ka valmistoodangu turul reageeris hüppeliselt, kuna varud on madalad, aga tuli kohe alla, kuna saadi aru, et põhiline probleem on diislis ja diisli kättesaadavuses tulevikus. Bensiini hind jääb samale tasemele kui täna. Just sellepärast et suvine reisimisperiood on läbi, et nõudlus on stabiliseerunud. Diisli hind kindlasti jääb kõikuma ja võib veel tõusta, sest diisel on ka üks alternatiivkütus maagaasile katlamajades ja ka kodudes ning täiendavalt on talvine diisel ka kallim," rääkis Kärsna.

Tootmise kärpimine mõjutab nafta hinda kardetust vähem, ütles Swedbanki ökonomist Liis Elmik. Nafta hinda toob allapoole majanduskeskkonna jahtumine, mis vähendab nõudlust nafta järele.

"Kuna mitmed OPEC-i liikmed toodavad juba praegu oma tootmiskvoodist vähem, siis reaalselt tähendab see ilmselt seda, et maailmaturule jõuab naftat umbes miljoni barreli võrra vähem päevas. Kuna see otsus jõustub novembris, siis alates sellest ajast tuleb turule mõnevõrra vähem naftat. Aga naftaturgu mõjutavad mitmed teised tegurid. Et ühelt poolt nii majandus kui ka poliitika," selgitas Elmik.

Ta lisas, et pikemas vaates paistab ka, et nafta hind peaks odavnema. "Me vaatame tulevikutehingute hindu, siis nafta hind peaks järgmise aasta lõpus odavnema kusagil 80 dollari kanti barrelist," sõnas Elmik.