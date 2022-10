Kaitseliitlased lõpetavad tasemekursuse hindamisharjutusega Kotkalend

64 kaitseliitlast on Raplamaal Alus Kaitseliidu kooli tasemekursuste hindamisharjutusel Kotkalend, kus nooremallohvitseri ja reservohvitseri kursuslastel tuleb ligi nädal aega tegutseda välitingimustes. Samal ajal sooritavad Naiskodukaitse liikmed oma praktikat väliköögis.

Kolmapäeva pärastlõunal valmistusid Kotkalennul osalevad kaitseliitlased rännakuks. Nooremseersant Rene Ilves oli vastutusrikkas rühmaülema rollis. Ta ühines peretraditsioone au sees hoides Kaitseliiduga viis aastat tagasi. Praegu on ta kindel, et valik oli õige, eriti kui silmas pidada praeguseid ärevaid aegu.

"Hetkel olen olnud ainult jao liige ja nüüd saan enda hinnatavat sooritust teha. Ja kui see läbi saab, siis olen kuni õppuse lõpuni jälle tavaline jao liige," rääkis ta.

Samal ajal askeldasid välikatelde juures välikoka ja toitlustusmeeskonna juhi kursuste õppurid. Kuna meestel oli kõht täis söödetud, oli vaja nõud puhtaks pesta ja valmistuda õhtusöögiks.

"Mulle meeldibki seda teha. Ja suures koguses," ütles Naiskodukaitse liige Helina Kepp.

Naiskodukaitse liige Eneli Oidslau ütles, et välikoka töö on valik. "Meil on alati ju võimalus valida. Osad naised ongi tõsisemate kohtade peal, aga meie olime valinud välikoka," sõnas ta.

"Tasemekursused lõpetavad sügisel. Ja et nad lõpetada saaksid, siis neil on viiepäevane hindamisharjutus selle lõpuks. Ja nad saavad tagasiside, kuidas nad edasi oma teenistust Kaitseliidus jätkama peavad," selgitas õppuste üldjuht, Kaitseliidu kooli väljaõppeülem major Margo Sai.

Kaitseliitlaste rühma kohtumisel "pahalastega" läks tõsiseks paugutamiseks. Eesmärk oli imiteerida olukorda, mis võib ette tulla tõelises relvastatud konfliktis.