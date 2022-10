Neljapäeval tibab vihma vaid mõnes üksikus Eesti paigas

Sajupilvi tiirles hiigelsuure keerise ümber Briti saartel. Tõsisem oli sadu Vahemere saartel Sardiinias, Korsikal ja Sitsiilias. Madalrõhuala aitas üles kergitada võimsaid rünksajupilvi. Sardiinias oli tugeva äikesevihmavalingute hoiatus tõstetud teisele s.t. väga ohtlikule tasemele.

Eestit säästab ilma ägenemisest kõrgrõhuala, mis ulatub eeloleval ööl servaga ikka üle Läänemere, hoiab taeva laialdaselt selge ja tuule tasase. Õhu jahtumiseks on tingimused soodsad ja neljapäeva hommikul on sisemaal hall maas, kitsad rannikuribad on plusskraadides.

Neljapäeva päeval eemaldub kõrgrõhuala Venemaa poole, sest üle Läänemere laieneb madalrõhuala. Suunab edelavooluga meile mahedamat ja pisut niiskemat õhku ning ühes sellega ka pilvi. Tiba vihma võib aga vaid mõni üksik paik saada. Õhusoe kerkib kraad-kolm üle kümne piiri.

Reedel suunab madalrõhuala pilvi lisaks, aga vihmasabinaid on veel hõredalt. Üksnes saartele ja mandri lääneserva jõuab päeva jooksul tihedam sadu. Lõunatuule tugevnemist on tunda eelkõige saartel ja läänerannikul. Pilvisem öö on kõikjal plusskraadidega, päevasoe kerkib kümne ümbrusse ja pisut ülegi.

Ööl vastu neljapäeva on taevas enamasti selge ja ilm sajuta. Mitmel pool tekib aga udu. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on -2..+4, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilve- ja udulaamu, aga ilm on sajuta. Edelatuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on 0..+5, rannikul kuni 10 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab veidi vihma. Hommikupoolikul püsib mõnes kohas udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 10..13 kraadi.

Reedel ja laupäeval hoiab madalrõhuala taeva üsna pilvise. Mõnes kohas pudeneb veidi vihma, tihedam võib sadu olla õhtupoolsel ajal saartel ja läänerannikul. Lõunakaare tuul on üsna tugev. Pilvisemad ja tuulised ööd on enamasti 5-st kraadist kõrgemad, päevasoe kerkib üle 10 piiri.

Nädal lõpeb ja uus algab tugeva tuulega ja vihmahoogudest pole ka pääsu. Pühapäev on mahe ja õhusoe võib 15 kraadini tõusta, esmaspäeval on sooja pisut üle 10. Neljapäeval on pilvi enam ja ilm on hallim, aga suuremat sadu tulemas pole.