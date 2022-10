USA tootjahinnaindeks kerkis septembris oodatust rohkem

USA tootjahinnaindeks tõusis septembris eelmise kuuga võrreldes 0,4 protsenti. Majandusteadlased prognoosisid , et tootjahinnaindeks tõuseb 0,2 protsenti.

USA föderaalreserv jätkab karmi rahapoliitikat, kuid see pole kiiret hinnatõusu veel pidurdanud. Suur tootjahinnaindeksi tõus viitab sellele, et kiire hinnatõus jätkub. USA föderaalreserv peaks novembris tõstma intressimäärasid veelgi, vahendas Financial Times.

Tootjahinnaindeks tõusis septembris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,5 protsenti. Augustis tõusis tootjahinnaindeks 8,7 protsenti.

Majandusteadlased peavad tootjahinnaindeksit juhtivaks indikaatoriks, mis näitab, kuhu tarbijahinnad suunduvad.

"Arvestades, et Ukrainas jätkub sõda ja tarnehäired püsivad, siis hinnasurve on endiselt kõrge, eriti toiduainete ja gaasi osas, "ütles analüüsifirma Oxford Economics majandusteadlane Matthew Martin.