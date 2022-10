Ukraina teatel on kogu riigis elekter tagasi

Oluline neljapäeval 13. oktoobril kell 17.05:

- Ukraina saab sõja ajal jätkuvalt loota G7 riikide finantsabile, kinnitas Saksa rahandusminister;

- Macron: Prantsusmaa ei ründa tuumarelvadega Venemaad kui viimane ründab tuumarelvadega Ukrainat;

- Briti luure: Vene väed rajavad Mõlove küla lähistel Hersonis uut kaitseliini;

- Ukraina peastaap: osale Vene vägedele anti käsk peatada pealetung;

- Viimase ööpäeva jooksul tulistati alla viis Ka-52 helikopterit ning kaks tosinat drooni;

- Vene uuriv meedia: Venemaa on Ukrainas kaotanud kuni 90 000 sõdurit;

- Venemaa ründas taas Kiievi oblastit kamikaze-droonidega;

- ÜRO Peaassamblee mõistis ülekaalukalt Vene anneksioonid hukka;

- Prantsusmaa ning Ühendkuningriik lubasid Ukrainale uusi õhutõrjesüsteeme, Prantsusmaa lubas lisaks Caesari iseliikursuurtükke ning Norra lubas osta Ukrainale suurtükimoona;

- Maxar avaldas uued pildid kahjustatud Krimmi sillast;

- NATO allikas: Venemaa on suure hulga oma täppisrakette ära kasutanud;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 420 sõdurit ja 33 drooni.

Saksamaa: Ukraina saab sõja ajal loota G7 finantstoele

Maailma jõukamate riikide grupi G7 liidrid kinnitasid Ukraina ametnikele, et jätkavad sõja ajal Ukrainale finantsabi pakkumist, ütles Saksamaa rahandusminister Christian Lindner.

Lindner ütles, et Ukraina ülesehitamine nõuab rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide, G7, USA ja teiste ühist jõupingutust.

Macron: Prantsusmaa ei ründa tuumarelvadega Venemaad kui viimane ründab tuumarelvadega Ukrainat

"Meie doktriin põhineb [meie] riigi fundamentaalsetel väärtustel ning selles kuidas need on selgelt defineeritud. Kui toimub ballistilise raketiga tuumarünnak Ukraina territooriumi, siis ei ole need huvid ohus," kinnitas Prantsusmaa president Emmanuel Macron kolmapäeval telekanalile France 2, vahendab The Kyiv Independent.

Macron ütles samuti, et Ukraina peaks taastama oma territoriaalse terviklikkuse 1991. aastal rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Prantsuse president ärgitas Ukrainat ja Venemaad naasma läbirääkimistelaua taha.

Macron kommenteeris ka võimalikku Valgevene sekkumist Vene-Ukraina sõtta, pidades seda võitluseks mida Lukašenka sel juhul alustaks oma rahva tahte vastaselt.

Venemaa poolt okupeeritud Hersoni juht kutsus elanikke üles piirkonnast lahkuma

"Soovitame kõigil Hersoni piirkonna elanikel lahkuda teistesse piirkondadesse, et kaitsta end raketi rünnakute eest," kirjutas sotsiaalmeedias Kremli-meelne Hersoni juht Vladimir Saldo.

Kiiev teatas kolmapäeval, et vabastas Hersoni piirkonnas viis asulat.

Saldo üleskutse näitab, et Ukraina jätkab Hersoni piirkonnas vasturünnakut, hindas The Guardian.

Briti luure: Vene väed rajavad Mõlove küla lähistel Hersonis uut kaitseliini

Peale seda, kui Vene väed taandusid 20 kilomeetrit Hersoni oblasti põhjaosast oktoobri alguses, püüavad Vene väed luua uut kaitseliini Mõlove külast lääne pool, hindas Ühendkuningriigi kaitseministeerium oma luureülevaates.

Hersonis jätkuvad brittide hinnangul rasked lahingud, eriti Dnepri jõe läänekaldal asuva rindejoone lääneosas. Britid toovad välja, et Vene vägede külge ei kaitse enam Inhuletsi jõgi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FZVE8WGrqG



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Z7N8K3PYkA — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 13, 2022

Enamik Hersonis olevatest vägedest on Briti kaitseministeeriumi sõnul alamehitatud Vene õhudessantväed (VDV).

Viimastel päevadel on Vene okupatsiooniväed tõenäoliselt andnud käsu valmistuda tsiviilisikute evakuatsiooniks Hersoni linnast. Sellest võib järeldada, et oodatakse lahingute kandumist Hersoni linna.

Ukraina peastaap: osale Vene vägedele anti käsk peatada pealetung

Ukraina relvajõudude peastaabi sõnul puudutab käsk peatada pealetungikatset eelkõige Donetski oblastit.

Ukraina peastaabi sõnul tehti selline otsus tõenäoliselt Vene vägede vähese võitlusvaimu ja paljude mobiliseeritute deserteerumise ja lahingkäskude mittetäitmise tõttu.

Sellest hoolimata on pealetungid Bahmuti ja Avdijivka peale jätkunud.

Ukraina väed tabasid Zaporižžja oblastis Tokmakis kolme Vene S-300 õhutõrjesüsteemi patareid koos kaasneva personaliga. Haavatud saadeti edasi kohalikku haiglasse.

Hersonis Tokarivkas kaotasid Vene väed kuni 150 sõdurit.

Viimase ööpäeva jooksul pommitasid Vene väed üle 40 Ukraina asula.

Viimase ööpäeva jooksul tulistati alla viis Ka-52 helikopterit ning kaks tosinat drooni

Vene õhujõudude kaotustest teatasid Ukraina õhujõud. Venemaa kaotas viis Ka-52 ründekopterit ning 17 Iraani päritolu Shahed-136 kamikaze-drooni ja kaks Zala Lantset drooni.

Ukraina õhujõud teatasid kolmapäeval, et 18 minuti jooksul tulistati alla neli Vene kopterit.

Ukraina õhujõud tunnistasid kolmapäeval ka ühe enda hävituslennuki kaotust Vinnõtsja oblastis, vahendas Ukrainska Pravda.

Lennuki piloot tulistas missiooni käigus alla Vene droone ja rakette. Tõrke esinedes piloot katapulteerus. Õnnetuse asjaolud on väljaselgitamisel.

Vene uuriv meedia: Venemaa on Ukrainas kaotanud kuni 90 000 sõdurit

Vene sõltumatule uurivale portaalile Važnõe Istorii (Olulised lood – Важные Истории) kinnitasid suurt kaotuste arvu kaks allikat. Üks allikas oli praegune FSB töötaja ning teine töötab ühes Vene eriteenistuses.

Mõlema allika sõnul on Venemaa kaotanud Ukrainas kuni 90 000 sõdurit.

Kaotuste hulka arvestati nii hukkunud, kadunuks jäänud, haiglates haavadesse surnud kui ka haavatud, kes ei saa teenistusse naasta.

Portaal toob välja, et arv on sarnane Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace'i septembri alguses öeldud 80 000 sõduri kaotusele.

Septembris väitis Wallace, et nendest omakorda 25 000 olid hukkunud.

Viimati kinnitas Vene kaitseministeerium oma kaotusi septembris. Tollal väitis Vene kaitseminister Sergei Šoigu, et Ukrainas on hukkunud 5937 Vene sõdurit.

Venemaa ründas taas Kiievi oblastit kamikaze-droonidega

Rünnakust teatas Kiievi oblasti kuberner Oleksi Kuleba.

Praegu puudub info võimalike hukkunute või kannatanute kohta.

ÜRO Peaassamblee mõistis ülekaalukalt Vene anneksioonid hukka

143 riiki 193 ÜRO liikmest hääletasid resolutsiooni poolt, millega mõisteti hukka Venemaa otsus annekteerida neli Ukraina oblastit.

Koos Venemaaga hääletasid resolutsiooni vastu Süüria, Nicaragua, Põhja-Korea ning Valgevene.

Vastuhäälte vähesuse üle ironiseeris sotsiaalmeedias ka Ukraina esindaja ÜRO-s.

Oh God! Can't see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 13, 2022

35 riiki jätsid hääletamata, sh Venemaa oluline partner Hiina.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas sotsiaalmeedias riike, kes toetasid ÜRO-s Ukrainat.

Grateful to 143 states that supported historic #UNGA resolution "Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the UN Charter". The world had its say - RF's attempt at annexation is worthless & will never be recognized by free nations. will return all its lands pic.twitter.com/FupYPfZz8M — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022

Hääletus viidi peaassamblee ette peale seda, kui Venemaa vetostas samasuguse hääletuse ÜRO julgeolekunõukogus.

Ukraina esindaja ÜRO-s Serhii Kõslõtsõva vaatab binoklitega ÜRO Peaassamblee poole, tema all eesmises reas on Süüria Araabia Vabariigi esindaja Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Bebeto Matthews

Prantsusmaa ning Ühendkuningriik lubasid Ukrainale uusi õhutõrjesüsteeme

Prantsusmaa lubas Ukrainale lähinädalatel tarnida nii radari kui ka õhutõrjesüsteeme.

Prantsusmaa on varem Ukrainale annetanud õlalt lastavaid Mistral õhutõrjesüsteeme. Ühe allika sõnul antakse Ukrainale Crotale lühimaa õhutõrjerakette, vahendas France 24.

USA kaitseministri Lloyd Austini ning USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley kinnitasid, et Ukraina liitlased arutasid uute õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainale nii kiiresti kui võimalik.

Milley tõi välja, et Ukraina taeva kaitseks on vaja luua integreeritud süsteem erinevatest relvasüsteemidest, mis suudaksid tabada sihtmärke eri kaugustel ja kõrgustel.

Austini sõnul tarnitakse süsteemid Ukrainasse nii kiiresti, kui on füüsiliselt võimalik.

Samuti saadetakse Ukrainale kuus täiendavat Caesari iseliikursuurtükki, mille oli varem tellinud Taani, vahendas France 24

Ühendkuningriik lubas uusi õhutõrjerakette, mida saaks kasutada NASAMS-i õhutõrjesüsteemiga, vahendab Reuters.

Lubadused said avalikuks Ukraina kontaktgrupi kohtumisel Brüsselis, kus 50 riiki arutasid Ukrainale antavat relvaabi.

Samuti lubas Norra kaitseministeerium osta Ukrainale 17 000 122mm ja 152mm kaliibriga suurtükimoona.

Zelenski: välisabi kiirendab sõja lõppu

Ukraina presidendi sõnul kiirendab sõjaline välisabi Ukraina võimekust teha vastupealetunge. Seda teatas ta videopöördumises Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) ning Maailmapangale.

Vene raketirünnak tabas Mõkolajivi linna

Linnapea Oleksandr Sankeviši teatel tabas rünnak viiekorruselist eluhoonet, mille ülemised korrused on täielikult hävinud. Linnapea sõnul oli tegu väga suure rünnakuga.

Last night, Mykolaiv was subjected to massive shelling by C-300 missiles. There is a hit in a five-story building. An 11-year-old boy was taken out of the rubble, where he spent 6 hours. Now the child is receiving medical care. The search continues for 7 more people. pic.twitter.com/KrHASubu2x — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) October 13, 2022

Vene vägede raketirünnak toimus peale ÜRO ÜRO Peaassamblee hääletust.

Maxar avaldas uued pildid kahjustatud Krimmi sillast

Avaldatud piltidel on näha kahjustusi sillal ning käimasolevad remonttööd.

In #Crimea, today's imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C — Maxar Technologies (@Maxar) October 12, 2022

NATO allikas: Venemaa on suure hulga oma täppisrakette ära kasutanud

Rakettide otsasaamist kinnitas Reutersile kolmapäeval üks NATO ametiisik.

Lääneriikide sanktsioonide tõttu ei suuda Vene kaitsetööstus toota piisavalt suures koguses vajalikku moona ja relvasüsteeme.

Sama allika sõnul on ebaselge, kui kiiresti suudab Venemaa mobiliseerida 300 000 sõdurit. Tõenäoliselt läheb selleks allika sõnul paar kuud.

Ukraina rahvuslik vastupanukeskus: FSB valmistub evakueerima töötajate perekondi Ukrainast

Keskuse sõnul informeeriti kõrgeid FSB ametiisikuid, et nende endi ning nende perekondade võimalikud evakuatsiooniteed Venemaale on valmis planeeritud.

Evakuatsiooni alla käiks keskuse sõnul ka kohalik Vene väejuhatus.

Vastavad plaanid tehti kõikide okupeeritud Ukraina piirkondade kohta, sh Krimmi poolsaare.

Ukraina lõunaringkond teatas viie laskemoonalao hävitamisest

Ukraina rünnakutes hukkus ligikaudu 36 Vene sõdurit. Hävitati üks Vene tank, kaks kütuseveokit, kaks soomusmasinat ja kolm suurtükisüsteemi ning neli helikopterit, teatas Ukraina kaitsejõudude lõunaringkond.

Ringkonna hinnangul püüavad Vene väed hoida hõivatud alasid ning püsivad kaitses.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 420 sõdurit ja 33 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 63800 (võrdlus eelmise päevaga +420);

- tankid 2511 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 5167 (+11);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 240 (+6);

- suurtükisüsteemid 1556 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 355 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 183 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1182 (+33);

- tiibraketid 316 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3935 (+9);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 140 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Krõvõi Rihi suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Avaldatud kaotuste suuruse puhul peab arvestama, et Ukraina peastaap avaldas kolmapäeval lõplike arvude kohta täpsustuse.

Vene sõjakaotusi jälgiva Oryxspioenkop blogis on tõendatult ära toodud üle 7000 Vene tehnikaühiku kaotus. Tanke on Venemaa kaotanud tõendatult üle 1300.

Blogis arvestatakse ainult neid Vene sõjatehnika kaotusi (kas hävitatud, kahjustatud, maha jäetud või vastase kätte langenud), mille kohta on olemas kindel visuaalne tõend.