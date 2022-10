Oluline neljapäeval 13. oktoobril kell 06.49:

- Vene uuriv meedia: Venemaa on Ukrainas kaotanud kuni 90 000 sõdurit;

- Venemaa ründas taas Kiievi oblastit kamikaze-droonidega;

- ÜRO Peaassamblee mõistis ülekaalukalt Vene anneksioonid hukka;

- Prantsusmaa ning Ühendkuningriik lubasid Ukrainale uusi õhutõrjesüsteeme, Prantsusmaa lubas lisaks Caesar iseliikursuurtükke ning Norra lubas osta Ukrainale suurtükimoona;

- Maxar avaldas uued pildid kahjustatud Krimmi sillast;

- NATO allikas: Venemaa on suure hulga oma täppisrakette ära kasutanud.

Vene uuriv meedia: Venemaa on Ukrainas kaotanud kuni 90 000 sõdurit

Vene sõltumatule uurivale portaalile Vašnõe Istorii (Olulised lood – Важные Истории) kinnitasid suurt kaotuste arvu kaks allikat. Üks allikas oli praegune FSB töötaja ning teine töötab ühes Vene eriteenistuses.

Mõlema allika sõnul on Venemaa kaotanud Ukrainas kuni 90 000 sõdurit.

Kaotuste hulka arvestati nii hukkunud, kadunuks jäänud, haiglates haavadesse surnud kui ka haavatud, kes ei saa teenistusse naasta.

Portaal toob välja, et number on sarnane Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace'i poolt septembri alguses öeldud 80 000 sõduri kaotusele.

Septembris väitis Wallace, et nendest omakorda 25 000 olid hukkunud.

Viimati kinnitas Vene kaitseministeerium oma kaotusi septembris. Tollal väitis Vene kaitseminister Sergei Šoigu, et Ukrainas on hukkunud 5937 Vene sõdurit.

Venemaa ründas taas Kiievi oblastit kamikaze-droonidega

Rünnakust teatas Kiievi oblasti kuberner Oleksii Kuleba.

Praegu puudub info võimalike hukkunute või kannatanute kohta.

ÜRO Peaassamblee mõistis ülekaalukalt Vene anneksioonid hukka

143 riiki 193-st ÜRO liikmest hääletasid resolutsiooni poolt, millega mõisteti hukka Venemaa otsus annekteerida neli Ukraina oblastit.

Koos Venemaaga hääletasid resolutsiooni vastu Süüria, Nicaragua, Põhja-Korea ning Valgevene.

35 riiki jätsid hääletamata, sh Venemaa oluline partner Hiina.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas sotsiaalmeedias riike, kes toetasid ÜRO-s Ukrainat.

Grateful to 143 states that supported historic #UNGA resolution "Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the UN Charter". The world had its say - RF's attempt at annexation is worthless & will never be recognized by free nations. will return all its lands pic.twitter.com/FupYPfZz8M

Hääletus viidi peaassamblee ette peale seda kui Venemaa vetostas samasuguse hääletuse ÜRO julgeolekunõukogus.

Prantsusmaa ning Ühendkuningriik lubasid Ukrainale uusi õhutõrjesüsteeme

Prantsusmaa lubas Ukrainale lähinädalatel tarnida nii radari kui ka õhutõrjesüsteeme.

Prantsusmaa on varem Ukrainale annetanud õlalt lastavaid Mistral õhutõrjesüsteeme. Ühe allika sõnul antakse Ukrainale Crotale lühimaa õhutõrjerakette, vahendas France 24.

USA kaitseministri Lloyd Austini ning USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley kinnitasid, et Ukraina liitlased arutasid uute õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainale nii kiiresti kui võimalik.

Milley tõi välja, et Ukraina taeva kaitseks on vaja luua integreeritud süsteem erinevatest relvasüsteemidest, mis suudaksid tabada sihtmärke eri kaugustel ja kõrgustel.

Austini sõnul tarnitakse süsteemid Ukrainasse nii kiiresti kui on füüsiliselt võimalik.

Samuti saadetakse Ukrainale kuus täiendavat Caesar iseliikursuurtükki, mille oli varem tellinud Taani, vahendas France 24

Ühendkuningriik lubas uusi õhutõrjerakette, mida saaks kasutada NASAMS õhutõrjesüsteemiga, vahendab Reuters.

Lubadused said avalikuks Ukraina kontaktgrupi kohtumisel Brüsselis, kus 50 riiki arutasid Ukrainale antavat relvaabi.

Samuti lubas Norra kaitseministeerium osta Ukrainale 17 000 122mm ja 152mm kaliibriga suurtükimoona.

Zelenski: Välisabi kiirendab sõja lõppu

Ukraina presidendi sõnul kiirendab sõjaline välisabi Ukraina võimekust teha vastupealetunge. Seda teatas ta videopöördumises Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) ning Maailmapangale.

Vene raketirünnak tabas Mõkolajivi linna

Linnapea Oleksandr Sankeviši teatel tabas rünnak viiekorruselist eluhoonet, mille ülemised korrused on täielikult hävinud. Linnapea sõnul oli tegu väga suure rünnakuga.

Vene vägede raketirünnak toimus peale ÜRO ÜRO Peaassamblee hääletust.

Maxar avaldas uued pildid kahjustatud Krimmi sillast

Avaldatud piltidel on näha kahjustusi sillal ning käimasolevad remonttööd.

In #Crimea, today's imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C