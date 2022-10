- FT: Ukraina võib Dnepri jõe läänekalda vabastada juba järgmisel nädalal;

Financial Timesiga suhelnud lääneriikide sõjaväelaste hinnangul võivad Ukraina väed vabastada Dnepri jõe läänekalda Hersoni oblastis juba järgmisel nädalal. Üks märk sellest on neljapäevane Vene okupatsioonivõimude teade tsiviilisikute evakuatsiooni ettevalmistamisest. Laiast Dnepri jõest lääne poole jääb ka ainus oblastikeskus, mille Vene väed on invasiooni käigus vallutanud - Hersoni linn.