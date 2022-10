Sõja 233. päev: Ukraina võib Dnepri läänekalda vabastada järgmisel nädalal

Financial Timesiga suhelnud lääneriikide sõjaväelaste hinnangul võivad Ukraina väed vabastada Dnepri jõe läänekalda Hersoni oblastis juba järgmisel nädalal. Üks märk sellest on neljapäevane Vene okupatsioonivõimude teade tsiviilisikute evakuatsiooni ettevalmistamisest. Laiast Dnepri jõest lääne poole jääb ka ainus oblastikeskus, mille Vene väed on invasiooni käigus vallutanud - Hersoni linn.

Putin lubas mobilisatsiooni kahe nädala pärast lõpetada

Venemaa president Vladimir Putin teatas reedel, et septembri keskel väljakuulutatud mobilisatsioon lõpetatakse kahe nädala jooksul.

Praeguses on tema sõnul Venemaa relvajõududesse mobilisatsiooniga toodud 220 000 inimest.

"Esiteks pakkus kaitseministeerium alguses väiksemat numbrit, mitte 300 000 (nagu meedias on esitatud – toim.). Teiseks: midagi täiendavat ei planeerita. Kaitseministeeriumilt ei ole tulnud sel teemal mingeid ettepanekuid ja nähtavas tulevikus ma ei näe selleks ka mingit vajadust," rääkis Vene president.

Meduza: Venemaa otsib relvarahu, et valmistuda järgmiseks suureks pealetungiks

Vene sõltumatu meediakanal Meduza kirjutab, et Moskva proovib kulisside taga mõjutada lääneriike ja Türgit, et nad avaldaksid Ukrainale survet, et Kiiev sõlmiks ajutise relvarahu.

Meduza allikate teatel on Moskva üha rohkem valmis pidama läbirääkimisi relvarahu üle. Meduza andmetel aga ei plaani Vladimir Putin sõda lõpetada. Ajutine relvarahu oleks osa strateegiast, et võita juurde aega. Venemaa tahab välja koolitada mobiliseerituid sõjaväelasi ja alustada veebruaris uut pealetungi.

Reznikov: Venemaal on alles 609 täppisraketti

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles reedel, et Venemaa on ära kasutanud 1235 raketti 1844-st Iskander ja Kalibr rakettidest.

"Kasutades Ukraina tsiviiltaristu vastu ülitäpseid rakette, vähendab agressor oma võimet rünnata sõjalisi sihtmärke," ütles Reznikov.

Kiiev: Ukraina väed kasutavad Saksamaalt saadud õhutõrjesüsteemi riigi lõunaosas

"IRIS-T süsteem on kasutusel riigi lõunaosas. Ootame ära ülejäänud süsteemid, mida Saksamaa peaks tarnima," teatas Ukraina õhujõudude pressiesindaja.

IRIS-T õhutõrjeplatvorm koosneb kolmest sõidukist ning sellega suudetakse tabada sihtmärke kuni 20 kilomeetri kõrgusel ning 40 kilomeetri kaugusel. Kokku on Saksamaa lubanud Ukrainale neli IRIS-T õhutõrjesüsteemi. Järgmised IRIS-T süsteemid tarnitakse järgmisel aastal.

Valgevene väitel hakkavad lähipäevil riiki saabuma Vene väed

Valgevene kaitseministeerium teatas reedel, et lähipäevil hakkavad riiki saabuma Venemaa väed, vahendas Reuters.

Hiljuti leppisid Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka ja tema Venemaa kolleeg Vladimir Putin kokku ühises väegrupeeringus.

Allikad: USA saadab Ukrainale 725 miljoni dollari eest laskemoona ja Humveesid

"USA järgmine julgeolekupakett Ukrainale peaks hõlmama 725 miljoni dollari eest laskemoona ja Humvee sõidukeid, kuid mitte õhutõrjet," ütlesid uudisteagentuurile Reuters kaks USA ametnikku.

Vene Belgorodi oblasti laskemoonalao plahvatuses hukkus inimesi

Inimeste hukkumist plahvatuses kinnitas Vene uudisteagentuur Ria Novosti.

Laskemoonaladu plahvatas Oktõabrski külas Belgorodi oblastis.

Vene allikate sõnul plahvatas laskemoonaladu peale Ukraina vägede rünnakut.

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul tuli raketirünnaku tõttu peatada rongiühendus Nõvõi Oslpöo lähistel, mis asub Ukraina piiri ligidal.

Gladkovi sõnul tulistas Vene õhutõrje alla Ukraina raketi. Rünnakus sai kubrneri sõnul kahjustada ka elektriliinid.

Vene valitsusdokument: Kertši silla remont saab valmis alles 2023. aasta juuliks

Krimmi poolsaart Venemaaga ühendava Kertši silla remont lõppeb alles 2023. aasta juuliks. Vastavale avaldatud Vene valitsuse dokumendile juhtis tähelepanu Reuters.

Ukrainska Pravda sõnul on silla remondi valmimise tähtajaks pandud 2023. aasta 1. juuli.

Briti luure: Viimase kolme päeva jooksul on Vene väed edenenud Bahmuti suunas

Ühendkuningriigi kaitseministeerium toob oma luureülevaates välja, et Vene väed on alates juuli algusest suutnud vallutada väheseid Ukraina asulaid.

Viimase kolme päeva jooksul on Vene väed edenenud Bahmuti suunal, kus võitleb põhiliselt palgasõdurite grupeering Wagner.

Vene väed tõenäoliselt näevad Bahmuti vallutamist olulise eeletapina enne Kramatorsk-Slovjansk linnastule peale tungimist, hindab kaitseministeerium.

Kramatorsk-Slovjansk on suurima elanikkonnaga linnastunud ala Donetski oblastis, mis on Ukraina vägede kontrolli all.

Britid rõhutavad, et Vene vägede olukord suuremas pildis on samas ebakindel, kuna Ukraina väed edenevad nii pika rindejoone ida- kui ka lõunaosas.

Samuti on Vene vägedel brittide hinnangul puudus laskemoonast ning elavjõust.

FT: Ukraina võib Dnepri jõe läänekalda vabastada juba järgmisel nädalal

Financial Times suhtles lääneriikide sõjaväelastega, kelle hinnangul võib Ukraina vabastada Hersoni oblasti Dnepri jõest lääne pool oleva osa juba järgmisel nädalal.

Samuti toob leht välja Vene sõjablogija Stanislav Belkovski, kelle hinnangul Hersoni oblasti venemeelse isehakanud juhi üleskutse Venemaale aidata tal evakueerida tsiviilisikuid näitab valmistumist otsustavaks lahinguks.

"Ilmselgelt ei ülehinda Kreml ja [Vene] sõjaväejuhid Venemaa annekteeritud alade üle kontrolli säilitamise tõenäosust," kirjutas Belkovski.

Leedus remonditud Saksa päritolu iseliikursuurtükk on tagasiteel Ukraina

Sellest, et Leedus parandatakse Ukraina lahingutes osalenud Saksa päritolu iseliikursuurtükke PzH 2000 teatas Ukraina militaarportaal Militarnii septembri keskel.

Ukraina jätkab Vene sõjatehnika hävitamist riigi lõunaosas

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna teatel hävitati riigi lõunaosas kolm Vene tanki, TOS-1 raketiheitja ning Grad ja Uragan raketiheitjad. Samuti hävitati Vene 35. armee juhtimispunkt. Taevast tulistati alla kaks Orlan-10 drooni.

Belgorodi oblasti kuberner süüdistas Ukrainat linna ründamises

Kiievi teatel kukkus linna tõenäoliselt üks Vene vägede enda rakett. Intsident toimus neljapäeval.

Ukraina on vabastanud Harkivi oblastis üle 500 asula

Ukraina reintegratsiooniministeeriumi sõnul on riigi relvajõud vabastanud Harkivis oblastis 502 asulat, Hersoni oblastis 75, Donetski oblastis 43 ja Luhanski oblastis 7.

Ministeerium toob välja, et vabastatud alad tuleb demineerida ning taastada elektri-, gaasi- ja veevarustus. Samuti tegeletakse humanitaarabi, joogivee ja toidu kohaletoimetamise ning panga- ja postiteenuste taastamisega.

Ministeeriumi sõnul jätkub elanike evakueerimine äsja vabastatud aladelt, kus talvel ei ole võimalik elutingimusi tagada. Seetõttu hinnatakse, et osadesse vabanenud linnadesse ja küladese ei saa naasta varem kui järgmise aasta kevadel.

Muski SpaceX ei taha enam Starlink satelliiditeenust doteerida, tahab USA rahalist tuge

Elon Muski ettevõte tahab, et satelliitide kaudu internetti pakkuva Starlinki teenuse eest hakkaks maksma USA kaitseministeerium, vahendas CNN.

Musk on varem sotsiaalmeedias väitnud, et Starlinki kaudu internetiühenduse tagamine Ukrainas on ettevõttele läinud maksma 80 miljonit dollarit ning kulu ületab aasta lõpuks 100 miljoni dollari piiri.

Vene väed pommitasid reedel taas Zaporižžja ja Mõkolajivi linnu

Raketirünnakust teatas oblasti juht Oleksandr Starukh Telegrami kaudu.

Samuti tuli teateid Mõkolajivi ründamisest, kus on teateid kahjustustest elamutele.

Kiievi oblastis, pealinnast lääne pool asuvat Makarivi linna elektritaristut tabasid Iraani päritolu Vene droonid.

Samuti teatati rünnakutest Dnipropetrovski oblastile.

Zelenski: mobiliseeritud venelased on kahuriliha, mis tekitab Ukraina vägedele survet

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hindas oma õhtuses videopöördumises, et Vene väejuhatust ei häiri värskeltmobiliseeritute väljaõppeta otse rindele saatmine.

Zelenski sõnul on kaotused mobiliseeritute seas Vene vägede jaoks vastuvõetavad ning esimesed rindele saadetud peavadki vaid kaks nädalat ellu jääma. Seejärel saadetakse nende asemele uued.

Zelenski tunnistas, et sellise inimmassiga on võimalik Ukraina kaitsejõududele tekitada täiendavat survet.

Zelenski kinnitusel tulistati neljapäeval Ukraina pihta 11 raketti, millest kuus tulistati Mõkolajivi, Lvivi ja Dnipropetrovski oblastites taevast alla.

Zelenski: Rahvusvaheline punane rist ei ole oma kohustusi seoses sõjavangidega täitnud

Ukraina president rõhutas oma õhtuses videopöördumises, et rahvusvahelisel Punasel Ristil ei ole ainult õigused, vaid ka kohustused.

Zelenski kutsus organisatsiooni üles külastama Vene vägede Olenivka vangilaagrit, kus hoitakse Ukraina sõjavange. Zelenski sõnul saaks Punane Rist töötada sarnase põhimõtte alusel nagu rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA).

Zelenski samas ka tänas Punast Risti, kes osales viimases sõjavangide vahetuses.

Krimmi ja Venemaa vahel on pikad autojärjekorrad praamidele saamiseks

Peale Kertši sillal toimunud plahvatust eelmisel laupäeval on Krimmi poolsaare ja Venemaa vahel tekkinud praamidele saamiseks autojärjekorrad. Kohalike allikate sõnul on järjekorras 700-1000 sõidukit. Järjekord praamidele on 4-5 päeva.

Krimmi võimud ootavad Novorossiskist uut praami, mille abil parandada poolsaare ühendust Venemaaga peale sillal toimunud plahvatust, vahendas Reuters.

ISW: Venemaa raketirünnakud on tehtud Vene rahvuslaste meeleheaks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) sõjaülevaate hinnangul on esimesed teated värskelt mobiliseeritute hukkumisest suurendanud kriitikat Vene väejuhatuse suhtes.

Vene meedias teatati viie hiljuti Tšeljabinskist mobiliseeritud mehe surmast alles kolm nädalat peale Vene presidendi Vladimir Putini otsust kuulutata riigis välja osaline mobilisatsioon.

ISW hinnangul teeb Kreml pingutusi juhtimaks Vene avalikkuse ning rahvuslaste tähelepanu sõjalistest kaotustest mujale. Seega on hiljutised raketirünnakud Ukraina tsiviiltaristule mõttekoja hinnangul Vene rahvuslaste meeleheaks tehtud.

Mõttekoja analüütikute hinnangul jätkavad Vene väed Iraani päritolu droonide kasutamist Ukraina tsiviiltaristu vastu, kuna need on selles rollis efektiivsemad kui taktikalises olukorras.

ISW toob välja, et Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin püüab Wagnerile omistada sõjalist edu, mida tegelikult tehti koos liitlasvägedega Luhanski ja Donetski oblastite üksustest. Sellest ilmneb Prigožini soov olla Venemaal rohkem esiplaanil.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 500 sõdurit ja 17 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 64300 (võrdlus eelmise päevaga +500);

- tankid 2521 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 5172 (+5);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 240 (+0);

- suurtükisüsteemid 1566 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 355 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 183 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1199 (+17);

- tiibraketid 316 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3944 (+9);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 142 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.