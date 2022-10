EKRE lükkas ümber Tarandi kohta avaldatud ebaõiged faktiväited

EKRE büroojuht Anneli Orlovski vahendatud teate järgi eksis EKRE selles, et väitis korduvalt, nagu oleks Tarand olnud EKRE 2018. aasta meeleavaldusel joobes alkoholijoobes ja et Tarand takistas EKRE sõnavabadust.

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on avaldanud seoses 26.11.2018 toimunud avaliku koosolekuga Indrek Tarandi kohta korduvalt ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, et Indrek Tarand oli 26.11.2018 toimunud avalikul koosolekul alkoholi või muus joobes. Sellega seoses teatab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et Indrek Tarand ei olnud 26.11.2018 toimunud avalikul koosolekul alkoholi ega muus joobes."

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on avaldanud seoses 26.11.2018 toimunud avaliku koosolekuga Indrek Tarandi kohta korduvalt ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, et Indrek Tarand takistas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sõnavabadust. Sellega seoses teatab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et Indrek Tarand ei takistanud 26.11.2018 toimunud avalikul koosolekul Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sõnavabadust."

2018. aasta 26. novembril toimus Toompeal EKRE meeleavaldus ÜRO ränderaamistiku vastu, milles osales ka Tarand, kes haaras mikrofoni, pidas oma kõne ja tõugati pikali. Tarand kaebas juhtunu pärast politseile, kuid mitmed EKRE poliitikud väitsid, et Tarand oli purjus. Politsei alustas uurimist ja Tarandi joovet ei tuvastanud.