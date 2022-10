Yle: Kreml võib Fortumi Vene äri müügi heaks kiita

Fortumil on Venemaal seitse elektrijaama, nende väärtus on umbes viie miljardi euro ringis. Fortum on alates maist püüdnud oma Venemaa äridest lahti saadi, nagu paljud teised rahvusvahelised ettevõtted, vahendas Yle.

Venemaa võimud aga on teinud välisfirmadele riigist lahkumise keeruliseks. Fortum on energiafirma ja vajab seetõttu tehingute tegemiseks ka Venemaa valitsuse luba. Moskva on varem ähvardanud, et võib riigistada firmade osalused. Analüütikud muretsevad seetõttu, et Fortum võib rahast üldse ilma jääda.

Sel nädalal toimus Venemaal siiski äritehing, mis tõotab head ka Fortumile. Itaalia energiafirma Enel müüs oma Venemaa elektrijaamad Lukoilile ja Gazprombankile.

Venemaa president Vladimir Putin kiitis tehingu heaks paar nädalat tagasi. Kolmapäeval teatas Enel, et tehing on tehtud. See on hea hea signaal ka Fortumi jaoks, hindas Yle.

Enel on üks maailma suurimaid energiafirmasid. Eneli Venemaa äri müüki võib pidada märgiliseks, kuna Putin allkirjastas esimese lääne energiafirmaga seotud tehingu. Alles augustis võttis Moskva vastu seaduse, mille eesmärk on takistada lääne energiafirmadel Venemaalt lahkuda.

Enel sõlmis siiski tehingu oma elektrijaamade müügiks juba juunis. Putini allkiri tuli alles kolm ja pool kuud hiljem. Fortum on Soome firma, Itaalia on aga NATO liige olnud juba aastakümneid. Praegu on käimas Soome liitumisläbirääkimised ja Moskva lubab seetõttu astuda vastusamme.

Soome lõpetas kevadel ka Venemaaga koostöö uue tuumajaama ehitamiseks. Putin võib seetõttu Helsingile kätte maksta.