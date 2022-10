Põhjuseks on toodud riigihangete rikkumised kaksiklinna keskväljaku ehitamisel. Nii Eesti kui ka Läti omavalitsusjuhid on otsustanud pöörduda kohtusse. Nad leiavad ka, et piiriüleste projektide läbiviimise kord tuleks valitsuste tasandil üle vaadata. Valgast jätkab Ragnar Kond.