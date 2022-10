Venemaa pommitas taas Zaporižžjat

Zaporižžja oblasti kuberner Oleksandr Staruh kirjutas ööl vastu laupäeva Telegramis, et Venemaa tulistas Zaporižžja linna rakettidega.

Laupäeva hommikul käivitusid kõigis Ukraina oblastites õhuhäire signaalid.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko ütles, et üleöö tulistati Nikopoli pihta enam kui 50 Vene mürsku, vigastada said kaks inimest.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Ukraina väed tabasid viimase 24 tunni jooksul nelja Venemaa juhtimispunkti ja veel 15 piirkonda, kuhu oli koondatud Vene elavjõud ja sõjatehnika, vahendas The Kyiv Independent.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentin Reznitšenko teatas Telegrami postituses, et Ukraina ida õhuväejuhatus hävitas üleöö oblasti kohal viis Shahed-136 kamikaze drooni.

USA mõttekoda Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) märkis, et Putin peab tõenäoliselt peatama või lõpetama oma osalise mobilisatsiooni, et vabastada sügiseseks ajateenistuseks bürokraatlikud vahendid.

Septembri lõpus lükkas Putin Venemaa tavapärase sügisese ajateenistustsükli 1. oktoobrilt 1. novembrile ja andis korralduse kutsuda sügisesse tsüklisse 120 000 meest, mis on 7000 vähem kui 2021. aasta sügisel, teatas ISW.

Kui tavaliselt keelab Venemaa seadus ajateenijate saatmise välismaale, siis nüüd loeb Venemaa seadus ka Venemaa poolt annekteeritud territooriumid Ukrainas Venemaa territooriumiks, mis ISW andmetel "nähtavalt legaliseerib ajateenijate kasutamise eesliinil".

Pentagon üritab Starlinki Ukrainas töös hoida

Pentagon hindab võimalusi, et hoida Ukrainat ühenduses Starlinki satelliitidega.

USA kõrge kaitseametnik ütles, et USA üritab teha kõik endast oleneva, et aidata hoida Ukraina vägede jaoks neid ühendusi, seisis USA kaitseministeeriumi pressiteates.

Reedel kirjutas CNN, et Elon Muski ettevõte SpaceX tahab, et satelliitide kaudu internetti pakkuva Starlinki teenuse eest hakkaks maksma USA kaitseministeerium.

Musk on varem sotsiaalmeedias väitnud, et Starlinki kaudu internetiühenduse tagamine Ukrainas on ettevõttele läinud maksma 80 miljonit dollarit ning kulu ületab aasta lõpuks 100 miljoni dollari piiri.

Saudi Araabia annab Ukrainale 400 miljoni eest humanitaarabi

Saudi Araabia annab Ukrainale humanitaarabi 400 miljonit dollarit, teatas Saudi riiklik uudisteagentuur SPA.

Teates seisis veel, et kroonprints Mohammed bin Salman helistas reedel Zelenskiyle, vahendas Reuters.

Samal ajal tegid USA demokraadid ettepaneku anda Saudi Araabias asuvad USA relvasüsteemid Ukrainale ja peatada kavandatud Patrioti rakettide üleandmine Riyadhile pärast seda, mida demokraadid nimetasid pöördepunktiks Washingtoni ja kuningriigi suhetes.

Valgevene kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed hakkavad riiki saabuma lähipäevadel oma ühise väegrupeeringu osana.