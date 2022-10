Putin: Saksamaa tegi vea, asudes NATO poolele

Venemaa president Vladimir Putin ütles reedel Kasahstani pealinnas Astanas pressikonverentsil, et Saksamaa tegi Ukraina sõjas NATO poolele asumisel vea.

Putin väitis, et Nord Stream 2 torujuhtme tühistamise otsus oli Saksamaa otsus ning NATO ja Euroopa julgeoleku eelistamine Moskva nägemusele Saksamaa rahvuslikest huvidest oli viga, vahendas DW.

"Saksamaa kodanikud, ettevõtted ja majandus maksavad selle vea eest, sest sellel on negatiivsed majanduslikud tagajärjed kogu eurotsoonile ja Saksamaale," ütles Putin Nord Stream 2-le viidates.

Samas ütles Putin, et Venemaa teeb oma jõupingutustes Ukrainat vallutada kõik õigesti. Ta ütles, et ta ei kahetse otsust Ukrainasse tungida, vaatamata äärmiselt ebapopulaarsele mobilisatsioonile ja Venemaa minimaalsele edule lahinguväljal.

Putin ütles, et usub, et osaline mobilisatsioon on lõpule jõudmas ja kõik sellega seotud protsessid lõpevad kahe nädala pärast.

Julgeolekuekspert: Putin hakkab entusiasmi kaotama

USA-s elav julgeolekuekspert Dmitri Mihhailovitš ütles DW-le, et kuigi see võib tõsi olla, seisneb oht sõtta saadetud värvatute väheses väljaõppes.

Vähese väljaõppega või suisa ilma väljaõppeta sõdurite rindele saatmine Putini jaoks ilmselt edukat tulemust ei too. "Kui ta kuulutas välja mobilisatsiooni, tuli sõda Vene rahvale koju," ütles ta.

"Ma ei usu, et niipea on ohtu rahvaülestõusuks, kuid rahvas hakkab selle sõja vastu entusiasmi kaotama, kuna sõda hakkab Vene inimestelt isiklikult ohvreid nõudma," lisas ekspert.

Putin: meie eesmärk ei ole Ukraina hävitamine

Putin märkis, et soovib Ukraina teravilja ekspordiks kasutatavate veeteede sulgemist kui peaks selguma, et neid kasutatakse "terroriaktideks".

Putin väitis Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil, et tema välja kuulutatud osaline mobilisatsioon saab läbi kahe nädala pärast ning et praegu tulevikuplaane edasiste sõjaväkke kutsumiste osas ei ole.

"Midagi täiendavat pole plaanis. Kaitseministeeriumilt ettepanekuid laekunud ei ole ja ma ei näe ka lähitulevikus täiendavat vajadust," ütles ta.

Putin märkis, et sõjalise tegevusega tegeleb praegu 16 000 reservväelast.

Putin ütles pärast nädal aega kestnud raketirünnakuid Ukraina linnade pihta, et praegu uute ulatuslike raketirünnakute järele vajadust ei ole. "Meie eesmärk ei ole Ukraina hävitamine," ütles Putin.

Putin ütles ka, et pole vajadust tulevaste kõneluste pidamiseks USA presidendi Joe Bideniga, kes nädala alguses lükkas tagasi idee pidada Putiniga dialoogi.

Putin ütles, et ta pole veel otsustanud, kas osaleda järgmisel kuul Balil toimuval G20 tippkohtumisel, mis on tema esimene kohtumine liidritega, kes seisavad ägedalt vastu tema sõjale Ukraina vastu.