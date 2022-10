Pärnu järgmise aasta eelarve maht on üle 100 miljoni euro. Kümnendiku sellest moodustab summa, mis tuleb linnal järgmisel aastal tänavusega võrreldes rohkem maksta, seda näiteks palgatõusude ning energia ja muude kallinemiste eest.

Pärnu rahanduse abilinnapea Meelis Kukk puistab nagu varrukast summasid, mis linnal tänavusega võrreldes tuleb järgmisel aastal rohkem maksta.

"Pärnu linna igapäevakulud kasvavad üheksa miljonit. Pool, neist töötasudesse, teine pool tegevuskuludesse. Töötasud suures osas on initseeritud õpetaja alampalgast, sest õpetaja alampalgaga on seotud ka Pärnu haridusasutuste töötajate palgad," lausus Kukk.

Palgatõus on oluline, sest kui inflatsioon läheneb 20 protsendile, siis soovist töötajaid hoida ja neid motiveerida peavad ka töötasud järele tulema, tõdes Kukk.

"Aga tegevuskuludest kõige suuremad kasvukohad on ühiskondlik transport - 1,2 miljonit ehk 34 protsenti kallinemist, soojusenergia kallinemine ligi 50 protsenti ka pealt miljoni, Pärnu lennujaamade arvestatav toetus sinna on 400 000 suurem kui sel aastal," ütles Kukk.

Loetelu on lõputu, aga jääma peab ka investeeringuteks. "Tulevaks aastaks ma usun, et õnnestub meil silla hankega finišisse minna, sest meil on kavandatud 15 miljonit sillale, kasutame laenuvahendeid. Kaart on näidanud ka keskvalitsuselt saame teatava toetuse," lisas Kukk.

Kuninga tänava põhikooli hoone on Pärnus ainuke, kus on elektriküte. See oli omal ajal hea lahendus. Nüüd aga vajab kool nii kaugkütet kui ka ventilatsiooni, sest praegu saab värsket õhku majja üksnes aknaid avades.

"Me kütsime koolimaja 36 ahjuga, 80 tonni briketi ja 360 ruumimeetri puudega. 1997. aastal jõudsime oma arengus nii kaugele, et kool sai elektrikütte. Kuid nüüd, kui elektri hind on eriliselt kõikuv ja eriliselt kõrge, tuleb lahendada ventilatsiooni probleem ja üleminek kaugküttele," sõnas kooli direktor Urve Krause.

See on väga kallis ja võtab mitu aastat, aga samas aitab see elektrikulusid kokku hoida, ütles Krause.