Türgis hukkusid söekaevanduse plahvatuses kümned inimesed

Siseminister Süleyman Soylu ütles, et 58 kaevurit päästeti, 11 sai vigastada, vahendas BBC.

"58 kaevurit pääsesid kas ise või tänu päästjatele," ütles minister.

Plahvatuse ajal oli kaevanduses umbes 110 inimest, neist ligi pooled rohkem kui 300 meetri sügavusel.

Kohalik prokuratuur on juba uurimist alustanud, kuid energeetikaministri Fatih Donmezi sõnul on esialgseid viiteid sellele, et tegemist oli metaaniplahvatusega. Kaevanduses oli osalisi varisemisi, kuid tulekahjusid enam ei ole.