Zelenski: hukkunud on ligi 65 000 vaenlast

Laupäeval jätkas Venemaa Donbassi, Zaporižžja ja teiste Ukraina piirkondade pommitamist samal ajal kui Ukraina taastab vabastatud aladel tsiviilteenuseid, et taasluua seal normaalset elu.

Oluline 16. oktoobril kell 7.00:

- Nädalavahetusel on saanud pommitabamusi Donbass, Zaporižžja, Mõkolaivi piirkond, Harkivi oblast, Sumõ oblast, Kiievi oblast, Dnipropetrovski oblast ja mõned teised Ukraina piirkonnad.

Zelenski: hukkunud on kokku 65 000 vaenlast

Ukraina president ütles laupäevaõhtuses pöördumises, et vaenlase kogukahjud hukkunute poolest lähenevad 65 000. "Nii mõnigi Venemaa kodanik andis oma elu selle eest, et käputäis inimesi Kremlis reaalsust ignoreeris. Ja vastavalt sellele, kuidas Venemaa "matmisoperatsioon" jätkub, võime öelda, et isegi 100 000 surnud Venemaa kodanikku ei ajenda Kremlit natukenegi mõtlema," sõnas Zelenski.

"Ainult Ukraina tõelised võidud, ainult reaalne enda kaitsmine vaba maailma poolt Venemaa terrori ja väljapressimise eest – kaitse sanktsioonidega, kaitse abiga Ukrainale – ainult okupantide täielik väljatõrjumine Ukrainast ja terroririigi agressiivsete võimete lammutamine – see kõik on tee rahuni," ütles Zelenski.

Rahu saab võimalikuks siis, kui terror muutub Venemaa jaoks võimatuks, märkis ta.

Ta nimetas ka reedel ja laupäeval enim kahjusid kannatanud piirkondi: Donbass, Zaporižžja, Mõkolaivi piirkond, Harkivi oblast, Sumõ oblast, Kiievi oblast, Dnipropetrovski oblast ja mõned teised piirkonnad. Eelkõige tulistati rakettide ja Iraani droonidega. "Osa rakettidest ja droonidest tulistati alla. Kuid kahjuks mitte kõik. Kahjuks on purustusi ja ohvreid," ütles Zelenski.

Iraan eitas Venemaale relvade tarnimist

Iraani välisministri ja tema Portugali kolleegi vahelises reedeses telefonikõnes väidetavalt tehtud eitus on vastus Kiievi ja USA luure väidetele, et Venemaa kasutab Ukraina territooriumile suunatud rünnakutes Iraanis toodetud "kamikaze droone", vahendas CNN.

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian rõhutas veel kord, et Teheran "ei ole ega kavatse pakkuda" Ukraina sõjas kasutatavat relva. "Usume, et kriisi mõlema poole relvastamine pikendab sõda, mistõttu me ei ole pidanud ega pea sõda õigeks teeks ei Ukrainas, Afganistanis, Süürias ega Jeemenis," ütles Amir-Abdollahian.

Ukraina võimud väidavad, et Venemaa on viimastel nädalatel Kiievi, Vinnõtsja, Odessa, Zaporižžja ja teiste linnade vastu suunatud rünnakutes kasutanud Iraani tarnitud kamikaze droone ning on palunud lääneriikidel uue väljakutsega toimetulekuks abi suurendada.