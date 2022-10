Põleng Iraani kurikuulsas Evini vanglas kustutati

Iraani kurikuulsas Evini vanglas, kus hoitakse poliitvange, puhkes tulekahju, kuulda oli laske ja häiresignaale, vahendas The Guardian.

Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA teatas, et tulekahjus sai vigastada vähemalt kaheksa inimest.

Iraani riigimeedia tsiteeris julgeolekuametnikku, kelle sõnul oli olukord pealinna Teherani vanglas pärast "pättide" vanglaosas toimunud rahutusi "rahulik".

Kohtusüsteemi ametlikul veebisaidil Mizan Online öeldi, et osa vanglast süttis põlema "mitme kinnipeetava vahelise kakluse tagajärjel". Vanglateenistusele viidates kirjutas Mizan, et politseid "kutsuti appi, et aidata vangivalvuritel rahu võimalikult kiiresti Evinis taastada" ja et tulekahju on kustutatud.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas eri allikatele toetudes, et Iraani režiim kasutas vangide ja vangla lähedal asunud meeleavaldajate vastu paukpadruneid ja pisargaasi. ISW andmetel on Iraani riigimeedia väide, et tulekahju süütasid kinnipeetavad, põhjendamatu.

Esimesed teated tulistamise kohta olid kohaliku aja järgi kell 19.30, samal ajal kui protestid jätkuvad üle kogu riigi.

Evini vanglat, kus hoitakse enamasti turvasüüdistustega kinnipeetavaid, on lääne inimõiguste organisatsioonid pikka aega kritiseerinud. USA valitsus kandis vangla 2018. aastal "tõsiste inimõiguste rikkumiste" tõttu musta nimekirja.

Human Rights Watch on süüdistanud vanglat piinamisega ähvardamises ja tähtajatus vangistuses, samuti pikkades ülekuulamistes ja kinnipeetavatele arstiabi andmisest keeldumises.

Protestid puhkesid Iraanis eelmisel kuul pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all. Mahsa sai Iraani karmide usuliste repressioonide sümboliks pärast seda, kui moraalipolitsei ta arreteeris, süüdistades teda oma hidžabi sobimatus kandmises.