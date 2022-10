Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Mart Vendla, Peeter Tali, Tõnu Mertsina, Kristo Aab

Venemaa massiivsed raketirünnakud tõid mitmel pool Ukrainas kaasa inimohvreid ja suuri purustusi. Samas rindel on initsiatiiv endiselt ukrainlaste käes. Kas tegemist oli Putini kättemaksuga Kertši sillal juhtunu eest ja kui kauaks Vene armeel rakette jätkub? Olukorda rindel kommenteerib kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla.

Venemaa propagandamasin proovib toimuvat näidata nagu murrangulist etappi sõjas, kuid lääs selle narratiiviga kaasa pole läinud. Kas Ukraina on võitmas infosõda? Stuudios on strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali.

Saate viimase teemana on luubi all Ukraina majanduse keeruline seis. Saatekülalised on Tõnu Mertsina Swedbankist ja Kristo Aab LHVst.

Saatejuht on Urmas Vaino, toimetaja Andres Kuusk, režissöör Rait- Roland Veskemaa, produtsent Tiina-Mari Koljak.

Saade algab ETV-s kell 18.45.