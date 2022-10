Uus nädal algab tugeva tuulega

Esmaspäeva öö on pilves selgimistega. Hooti sajab vihma ja kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12 kraadi.

Ka hommik on pilves selgimistega. Mõnel pool sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul, mis rannikul hakkab pisut nõrgenema. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning pärastlõunast alates ka peamiselt sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, puhanguti 15, rannikul 7 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 10 kuni 13 kraadi.

Järgnevail päevil hakkab tuul vaibuma. Valitseb pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Kui teisipäeval on oodata sooja veel 8 kuni 13 kraadi, siis sellele järgnevail päevil jääb temperatuur valdavalt alla 10 kraadi. Ka ööd jahenevad ning neljapäeval võib temperatuur sisemaal kohati ka miinuspoolele langeda.