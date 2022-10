Zelenski lubas õiglast karistust Kiievi droonirünnaku eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas lubas, et Kiievile tehtud droonirünnaku tegijad saavad õiglaselt karistatud. Ukraina õhuväe väitel on riigi relvajõud siiani alla tulistanud 75 protsenti Iraani droonist - kokku 100 drooni. Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises raskeid lahinguid Bahmuti rajoonis Donetski oblastis. Zelenski sõnul sõdib Vene poolel 2000 endist vangi.

Kiievi kesklinna rünnati nelja kamikaze-drooniga

Kiievi linnapea Vitali Klitško kinnitas plahvatusest Kiievi Ševšenkivskii piirkonnas.

Linnas oli kuulda vähemalt nelja plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Sotsiaalmeedias levivad klipid Vene Shahed-136 rünnakutest.

Ukraina riikliku raudtee sõnul rünnati üht raudteejaama, vahendas Financial Times.

Iraani päritolu Shahed-136 kamikaze-droonide kasutamist kinnitas ka Ukraina presidendi kantselei ülem Andrii Jermak, vahendas BBC.

Rünnakus kahjustada saanud hoonete rusudest on praeguseks päästetud 18 inimest ning kaks inimest on veel rusude vahel lõksus.

Ühe rünnakus kasutatud drooni jäänustest jagas pilti Kiievi linnapea Vitali Klitško.

Rünnak toimus kohaliku aja järgi kl 7 hommikul.

Venemaa president Vladimir Putin on varem väitnud, et suurrünnakuid Ukraina pihta pole enam vaja teha.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis rünnakud hukka ning lubas, et rünnaku teinud inimesed saavad õiglaselt karistatud.

Ukraina õhutõrje tulistas ööpäevaga alla 26 Iraani päritolu Shahed-136 drooni

Droonide allatulistamist kinnitas Ukraina õhujõudude esindaja Jurii Ihnat.

Ihnati sõnul on praegu veel selgitamisel kui mitu drooni saadeti Kiievi pihta suunatud rünnakule.

Ihnati sõnul on Ukraina sõjavägi tulistanud alla 100 Iraani drooni sestsaadik kui Venemaa neid kasutama hakkas. Ihnati väitel on 75 protsenti siiani Ukraina pihta tulistatud droonidest alla lastud.

Zelenski väitis 11. oktoobril, et Venemaa tellis Iraanilt 2400 Shahed-136 drooni.

Venemaa ründas Dniproprotevski ja Sumõ oblasteid rakettidega ning pommitas Donetski oblastit

Dniproprotevski oblastis ja Dnipro linnas on rünnakute tõttu elektrikatkestused, vahendas Ukrainska Pravda.

Sumõ oblastis tabasid Vene väed samuti kriitilist taristut ning on teateid hukkunutest, kinnitas oblasti juht Dmõtro Živõtkõi, vahendas Ukrainska Pravda.

Donetski oblastis hukkus Vene rünnakutes neli tsiviilisikut, kinnitas Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Zelenski: Kõige ägedamad lahingud on Bahmuti ja Solederi pärast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina on suutnud alates Musta mere viljakokkuleppe sõlmimisest eksportida pea kaheksa miljonit tonni vilja mööda merd.

Teisisõnu on Zelenski sõnul Ukraina sadamatest väljunud üle 300 laeva. Üle 60 protsendi viljast suundus Aafrikasse ja Aasiasse.

Zelenski tänas ka Saudi Araabiat, kes lubas Ukrainale 400 miljoni dollari eest humanitaarabi. Zelenski sõnul pole Saudi Araabia ning Ukraina suhted viimase 30 aasta jooksul olnud nii lähedased kui praegu.

Ukraina presidendi sõnul on kõige raskem olukord rindel praegu Donbassis Solederi ja Bahmuti ümbruses, kus jätkuvad rasked lahingud.

Zelenski sõnul ründavad neid Bahmutis ka 2000 endist Vene vangi, kes palgasõduritena praegu sõdivad.

Nii Bahmuti kui ka Soledari linnad linnad asuvad Donetski oblastis Bahmuti rajoonis.

Naine poseerib hävinud Vene sõjatehnikaga Vene sõjatehnika väljanäitusel Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/Yasuyoshi CHIBA / AFP

Vene väed sundmobiliseerisid Melitopolist 3000 elanikku

Melitopoli elanike sundmobiliseerimisest teatas linnapea Ivan Fedorov. Fedorovi sõnul haarati osad inimesed otse tänavalt ning viidi jõuga sõjakomissariaati, vahendab Ukrainska Pravda.

Fedorov kutsus septembri lõpus sõjaväekohusluse eas mehi linnas lahkuma, kuna Venemaal kuulutati välja osaline mobilisatsioon.

Valgevenesse saabus veidi alla 9000 Vene sõduri

Vene sõdurid saabusid hiljuti moodustatud Venemaa ja Valgevene ühise väegrupeeringu raames.

Valgevene võimude väitel on sõdurid mõeldud Valgevene piiride kaitseks.

Eesti Kaitseväe hinnangul hoidub Valgevene otse sõtta astumast, kuid vägede kohalolu Valgevene lõunapiiril survestab Ukrainat.

Jake Sullivan: Venemaad tuumarelva kasutamise eest peavad hoiatama nii lääneriigid kui ka India ning Hiina

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et nii NATO liitlasriigid kui ka teised vastutustundlikud riigid, sh Hiina ja India peavad saatma Venemaale väga selge ja otsustava signaali, et viimane isegi ei kaaluks tuumarelva kasutamist Ukraina vastu praeguses konfliktis.

Elon Muski SpaceX jätkab Starlink teenuse kinnimaksmist Ukrainas

Musk teatas varem, et Starlink satelliit-interneti teenuse pakkumine Ukrainas on tema ettevõttele kahjumlik ning Musk soovis, et vahe maksaks kinni USA kaitseministeerium.

Laupäeval teatas Musk aga, et jätab teenuse doteerimist ettevõtte enda vahenditest.

Kommersant: Venemaa blokeeris Ukraina veebilehe, mis õpetas kuidas Ukraina vägedele alla anda

Vene peaprokuratuur otsustas blokeerida veebilehe, mille abil Vene väed said Ukraina vägedele alla anda. Samas vestlusrobotid ning telefoniliinid veel töötavad.

Veebilehele esitati Ukraina eriteenistuse GUR sõnul 4. oktoobriks üle 2000 päringu, milles uuriti võimalusi kuidas Ukraina vägedele alla anda.

Ukraina lõunaringkond samas rõhutas, et vestlusrobotid ning telefoniliinid veel töötavad.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevas hukkus 50 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna rindeülevaates tuuakse välja, et ööpäevas hukkus 50 Vene sõdurit ning hävitati kaks tanki, kolm suurekaliibrilist Msta haubitsat, õhutõrjesüsteem Tor ning muud tehnikat.

ISW: Venemaa kavatsused ei muutu isegi kui sõlmitaks relvarahu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) sõnul tekitaks praeguse rindejoonega relvarahu hiljem Venemaale uue võimaluse taas Ukrainat rünnata.

Mõttekoda rõhutab samuti, et praegu Venemaa kontrolli all olevad Ukraina alad on Ukraina majandusliku ellujäämise tarbeks hädavajalikud.

Krimmi poolsaar on veel eraldiseisvalt strateegiliselt oluline piirkond NATO ja Ukraina jaoks. Poolsaare okupeerimine võimaldab Venemaal hoida seal õhutõrje ning laevatõrje süsteeme.

Juhul kui Vene väed ei kontrolliks Krimmi poolsaart, siis peaks nende laevavastased raketid olema 325 kilomeetrit rohkem ida pool.

Samuti ei saaks Vene lennuvägi Krimmi vabastamise korral kasutada Krimmis asuvaid lennuvälju NATO ida- ja kagutiiva ähvardamiseks.

Kõikidest piirkondadest, mille tagasisaamist NATO võiks tahta peaks ISW sõnul olema kõige olulisem Krimm.

Samuti on Ukraina positsioonide jaoks väga ohtlik Vene vägede püsimine Dnepri jõest lääne pool.

Kui lepitaks kokku relvarahu ning Vene väed püsivad seal, siis ohustaksid Vene väed tulevikus taas Odessat, Mõkolajivit ja muud Ukraina mitteokupeeritud lõunaosa.

Vene vägede püsimine Dnepri jõest ida pool on samuti Ukraina jaoks ohtlik, kuna seal püsides saavad nad kasutada Ukraina linnade ründamiseks odavamaid lühema laskeulatusega relvasüsteeme, selmet kasutada kalleid pikamaa ründerakette.

ISW hinnangul ei peaks Dnepri jõgi olema mitte Ukraina vägede esimene kaitseliin riigi lõunaosas, vaid pigem viimane kaitseliin. Ukraina väed peaksid julgeoleku tagamiseks hoidma ka positsioone Dnepri jõe idaosas.

Samuti on mõttekoja hinnangul nii Ukraina kui ka lähiriikide jaoks ohtlik Vene vägede püsimine Zaporižžja tuumajaama ümbruses, kuna nende püsimine seal võimaldab Venemaal pidevalt kasutada Ukraina suhtes tuumašantaaži.

Piisava julgeolekuperimeetri tagamiseks peaksid Ukraina väed olema vähemalt 50 kilomeetrit Enerhodarist lõuna pool.

Samuti on võtmetähtsusega Melitopol. Juhul kui Vene väed suudavad seda linna kontrollida, siis kontrollivad nad ka sealseid teid. Samuti on linna võimalik kasutada baasina ründamaks Ukraina vägesid ning Zaporižžja tuumajaama.

ISW analüütikute hinnangul võimaldaks Melitopoli vabastamine hoida Vene vägesid Krimmis ning nad saaksid transpordiks kasutada ainult Perekopi poolsaart.

Ukraina kirde-idaosas on samuti oluline Svatove, Starobilski ning Bilovodski kontrollimine. Tegemist on oluliste teede ristumiskohtadega, mille kontrollimisega suudavad Vene väed varustada end tulevasteks rünnakuteks Donbassis Ukraina vastu.

Eriti oluline on ISW analüütikute hinnangul Luhanskist Starobilskisse suunduv raudtee, kuna Vene vägede logistika on raudtee-keskne.

Samuti kasutatakse Bilovodskis asuvat teed Vene vägede toomiseks Ukrainasse. Juhul kui Vene väed suudavad antud ala jätkuvalt kontrollida, siis saab seda kasutada platsdarmina tulevaseks uueks rünnakuks Ukraina ida- ja kirdeosa vastu.

Briti luure: peale Kertši silla rünnakut on Vene vägedele veelgi olulisem maismaakoridor Ukraina lõunaosas

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi regulaarse luureülevaate kohaselt on Vene vägede logistika peale Kertši silla rünnakut akuutselt raskendatud. Kuigi remonttööd on praegu käigus on sellest hoolimata suur hulk veokeid järjekorras Venemaalt Krimmi poolsaarele jõudmiseks.

Tõenäoliselt on Vene väed suunanud oma logistikast osa läbi Lõuna-Ukraina ning Mariupoli, et kompenseerida Kertši silla vähenenud läbilaskevõime.

Kuna Vene väed on Hersoni oblastis Dnepri läänekaldal surve all ning Kertši sild kahjustatud, siis on Vene vägede jaoks veelgi enam tähtsam maismaaühendus läbi Zaporižžja oblasti. Eriti oluliseks peetakse Briti luureülevaates Melitopoli linna hoidmist, mis on oluline logistikasõlm ning kus asuvad mitmed Vene õhuväe masinad.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 320 sõdurit ja 17 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 65320 (võrdlus eelmise päevaga +320);

- tankid 2537 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 5205 (+12);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 242 (+0);

- suurtükisüsteemid 1599 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 366 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 187 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1241 (+17);

- tiibraketid 316 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3969 (+10);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 144 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Avdiivka suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.