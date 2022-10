Otse kell 15: riigieelarve esimene lugemine riigikogus

Riigikogu tänase istungi päevakorra esimene punkt on tuleva aasta riigieelarve esimene lugemine. Kell 15 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Valitsuse algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõus on tulude kogumaht 15,57 miljardit eurot. Võrreldes 2021. aasta sügisel vastu võetud eelarvega kasvavad tulud 2,19 miljardi euro võrra ehk 16,4 protsenti.



Kulude kogumaht on 2023. aastal 16,79 miljardit eurot, kasvades 2022. aastaga võrreldes 2,59 miljardit eurot ehk 18 protsenti. Investeeringuid tehakse 775 miljoni euro eest, mida on ligikaudu 30 miljoni euro võrra rohkem kui sel aastal.