Sobjanini teatel sai Moskvas mobilisatsioon läbi

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles esmaspäeval, et Venemaa võimud lõpetasid riigi pealinnas osalise mobilisatsiooni.

"Moskva sõjakomissariaadi andmetel on presidendi dekreedi ja kaitseministeeriumi juhiste alusel kehtestatud osalise mobilisatsiooni ülesanded täielikult täidetud," teatas Sobjanin.

Sobjanin väitis, et võimud sulgevad kõik värbamiskeskused esmaspäeval kell 14.00.

Sobjanin avaldas tänu mobiliseeritud linnaelanikele. Linnapea väitis, et Moskva linn hoolitseb mobiliseeritute perekondade eest. Sobjanin väitis veel, et pealinn abistab kaitseministeeriumi, et parandada eluolu väeosades, kus moskvalased teenivad, vahendas Interfax.

Venemaa president Vladimir Putin väitis 14. oktoobril, et septembri keskel väljakuulutatud mobilisatsioon lõpetatakse kahe nädala jooksul.