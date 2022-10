Sõja 237. päev: Zelenski kutsus üles rohkem Vene sõjavange võtma

Oluline 18. oktoobril kell 22.57:

- Vene väed ründasid hommikul Žõtomõri, Harkivi, Kiievi ja Dnipropetrovski oblasteid;

- Vene vägede ülemjuhataja Surovikin: oleme surve all;

- Ukraina peastaap: Vene väed jätkavad pealetunge Avdijivka ja Bahmuti peale;

- USA püüab kiirendada kahe NASAMS-i õhutõrjesüsteemi tarnet Ukrainale;

- Venemaa rünnakutes Sumõ oblastile hukkus ööpäevaga viis inimest;

- Valge Maja lubas, et võtab Venemaa Kiievi droonirünnaku eest vastutusele;

- Zaporižžja tuumajaam töötab taas tagavaraelektri pealt;

- Zelenski oma vägedele: mida rohkem sõjavange võtame, seda enam saame omasid vabastada;

- Stoltenberg: NATO saadab lähipäevade jooksul Ukrainale droonitõrje süsteeme;

- Briti luure: Vene väed püüavad kahjustada Ukraina elektritaristut;

- ISW: Wagneri palgasõduritega seotud kontod on üha kriitilisemad Kremli suhtes;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 530 sõdurit ja 35 drooni;

- Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul: kollaborantide pered evakueeritakse Hersoni oblastist.

Vene vägede ülemjuhataja Surovikin: oleme surve all

Vene vägede ülemjuht Ukrainas kindral Sergei Surovikin tunnistas teisipäeval, et olukord on keeruline, sest väed on ukrainlaste pideva surve all.

"Olukorda "sõjalise erioperatsiooni" alal võib iseloomustada pinevana," ütles Surovikin Vene riigikanalis Rossija 24.

"Vastane üritab järjepanu rünnata Vene vägede positsioone. Kõige rohkem puudtab see Kupjanski, Lõmanit ja Mõkolajivi-Krivi Rihi piirkondi," lisas ta.

Kupjansk ja Lõman asuvad Ida-Ukrainas, Mõkolajib ka Krivi Rih Lõuna-Ukrainas.

Vene nukuvalitseja Hersoni oblastis Vladimir Saldo aga kuulutas teisipäeval välja evakuatsiooni.

Ukraina katkestab diplomaatilised sidemed Iraaniga

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esitab president Volodõmõr Zelenskile ettepaneku katkestada diplomaatilised sidemed Iraaniga.

Kuleba sõnul on põhjus selles, et Teheran on andnud Venemaale relvi, mida sõjas kasutatakse.

Kuleba rääkis pressikonverentsil, et Teheran kannab täit vastutust hävitustöö eest Ukrainas. Ministri sõnul saadab Kiiev Iisraelile ametliku noodi, millega palub kiiresti õhukaitsevahendeid ning koostööd selles valdkonnas.

Stoltenberg: NATO saadab lähipäevade jooksul Ukrainale droonitõrje süsteeme

"NATO tarnib lähipäevade jooksul Ukrainale droonitõrje süsteeme, et Kiiev saaks tõrjuda Venemaa droonirünnakuid," teatas teisipäeval NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Stoltenberg kritiseeris ka Iraani, kuna Teheran tarnib Moskvale relvastust, vahendas Deutsche Welle.

"Ükski riik ei tohiks toetada Venemaa ebaseaduslikku sõjategevust Ukraina vastu," märkis Stoltenberg.

Reuters: Iraan lubas Venemaale tarnida droone ja ballistilisi rakette

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel lubas Iraan tarnida Venemaale lisaks droonidele veel ballistilisi rakette. Agentuuri teatel sõlmiti kokkulepe 6. oktoobril, kui Iraani tähtsad ametnikud külastasid Moskvat.

"Venelased palusid rohkem droone ja parema täpsusega Iraani ballistilisi rakette," ütles üks Iraani diplomaat.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis teisipäeval, et Moskval "puudub informatsioon" Iraanis toodetud droonide kasutamise kohta Ukrainas.

Ukraina sõjaväeluure: Venemaal saavad varsti tiibraketid otsa

"Venemaa relvafirmad ei suuda toota juurde piisavalt uusi rakette. Need varud, millega nad sõda alustasid, on otsa saamas," ütles Ukraina sõjaväeluure juht Kirill Budanov

Vene väed ründasid hommikul Žõtomõri, Harkivi, Kiievi ja Dnipropetrovski oblastit

Žõtomõri oblastit rünnati Ukraina presidendi kantselei asejuhi Kõrõlo Tõmošenko sõnul kaks korda. Tõmošenko teatel rünnati Žõtomõri linnas elektritaristut.

Sotsiaalmeedias levib video ühe raketi hävitamisest õhutõrjesüsteemi poolt.

Another day in Ukraine and another barrage of Russian missiles targeting energy infrastructure across the country, with Zhytomyr out of water and electricity and Dnipro power station reportedly hit. Air-defences have shot at least one of the missiles down. pic.twitter.com/MA1BOTiENw — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 18, 2022

Peale rünnakuid ei ole Žõtomõri linnas enam elektrit ega kraanivett.

Harkivis rünnati linnapea Ihor Terehovi sõnul kl 8.30 linna tööstuspiirkonda.

Dnipros rünnati samuti elektritaristut, kinnitas Tõmošenko.

Dnipropetrovski oblasti kuberneri Valentõn Reznitšenko sõnul on elektrita jäänud mõned väikelinnad oblastis ning Dnipri linna mõned linnaosad.

Dnipro linna läänekaldal pole praegu kraanivett, kuna elektrikatkestuse tõttu ei tööta elektripumbad.

Kiievis teatati kolmest plahvatusest linna Desnjanskõi linnaosas, kus sihiti tõenäoliselt seal asuvat elektritaristut.

A large clouds of smoke rising after Russian attacks on Dnipro pic.twitter.com/p5Fv0c3APJ — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 18, 2022

Zelenski: alates 10. oktoobrist on Vene väed hävitanud 30 protsenti Ukraina elektrijaamadest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas sotsiaalmeedias, et alates 10. oktoobrist on Vene väed hävitanud 30 protsenti Ukraina elektrijaamadest, mis põhjustab riigis suuri elektrikatkestusi.

Mõned Kiievi piirkonnad on jäänud ilma elektri ja veeta, vahendas The Guardian.

Kreml: osades piirkondades on mobilisatsioon täidetud

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskovi sõnul ei ole Vene president veel allkirjastanud seadlust osalise mobilisatsiooni lõpetamise kohta, kuid Peskovi sõnul on mobilisatsioonieesmärgid osades riigi osades täidetud.

Esmaspäeval 17. oktoobril, teatas Moskva linn ning Moskva oblast osalise mobilisatsiooni lõpetamisest. Enne seda teatasid osade Vene piirkondade juhid mobilisatsiooniplaani täitmisest, teatas Interfax.

Vene opositsioonilise meediaväljaande Meduza rõhutas samas, et ühtegi juriidiliselt siduvat tagatist, mis kinnitaks mobilisatsiooni lõpetamist, ei ole.

Isegi Vene riigiportaal kinnitab vastavas sektsioonis, et inimene võidakse mobiliseerida isegi peale piirkonna (oblasti, autonoomse vabariigi, linna jne) juhtkonna otsust.

"Mobilisatsiooni lõpetab ainult Vene Föderatsiooni presidendi otsus," kinnitatakse portaalis.

Ukraina peastaap: Vene väed jätkavad pealetunge Avdijivka ja Bahmuti peale

Vene väed jätkavad Ukraina positsioonide pommitamist kogu kontaktliini ulatuses, teatas Ukraina relvajõudude peastaap teisipäeva hommikul.

Samuti jätkuvad Vene rünnakud Avijidvkale ja Bahmutile.

Viimase ööpäeva jooksul tulistasid Vene väed Ukraina pihta 10 raketti ning tegid 58 õhulööki. Samuti tegid Vene väed üle 60 rünnaku mitmikraketiheitjatega.

Ukraina relvajõud tulistasid viimase ööpäeva jooksul alla 38 Vene Iraani päritolu Shahed-136 drooni Ukraina suunda saadetud 43 droonist.

Ukraina väed tegid samal ajal 22 õhulööki, millega tabati 18 Vene vägede relvastuse ja tehnika koondumiskohta ning kolme Vene õhutõrjesüsteemi.

Peastaabi sõnul on Vene väed Hersonis rajamas kindlustusi kasutades selleks kohalikelt tsiviilisikutelt ebaseaduslikult võetud vara.

USA püüab kiirendada kahe õhutõrjesüsteemi tarnet Ukrainale

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium püüab kiirendada kahe kõrgtehnoloogilise NASAMS-i maa-õhk õhutõrjeraketisüsteemi tarneid Ukrainale, vahendas CNN.

Kuna Venemaa täppisraketid on otsakorral, on Vene väed asunud rohkem kasutama Iraani päritolu kamikaze-droone.

USA ei tea, kui palju droone Iraan Venemaale andis, kuid sõjaanalüütikute hinnangul on Vene vägedele tarnitud neid arvestataval määral.

Ainuüksi esmaspäeval kasutasid Vene väed rünnakutes 43 drooni, millest 37 tulistas Ukraina õhukaitse alla.

Ühe USA kaitsevaldkonna ametisiku hinnangul võib Venemaal olla sadu Iraani droone.

NASAMS-i õhutõrjesüsteemi kasutavad 12 riiki ning üks selline süsteem on määratud ka USA pealinna Washingtoni kaitseks.

Ukrainale juuli alguses lubatud õhutõrjesüsteeme valmistavad praegu üheskoos Raytheon koos Norra ettevõttega Kongsberg Defense and Aerospace. USA loodab süsteemide valmimist oktoobri lõpuks või hiljemalt novembri alguseks, mis on kuu varem, kui alguses prognoositi.

Venemaa rünnakutes Sumõ ja Mõkolajivi oblastitele hukkus kuus inimest

Sumõ oblasti kuberneri Smõtro Žõvõtskõi sõnul pommitasid Vene väed oblastit üle 300 korra. Rünnakutes sai surma viis tsiviilisikut ning 14 haavata.

Eraldiseisvalt teatas Mõkolajivi oblasti kuberner Vitali Kim, et Vene väed ründasid linna S-300 õhutõrjerakettidega. Rünnak tabas elumaja ning selle tõttu hukkus üks mees.

Ukraina president jagas hiljem videot, milles on näha rünnaku tagajärgi.

Occupiers continue to terrorize civilians. In Mykolaiv, the enemy destroyed a residential building with C-300 missiles. A person died. There was also a strike at the flower market, the chestnut park. I wonder what the Russians were fighting against at these peaceful facilities? pic.twitter.com/z2SzXDhNUE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Valge Maja lubas, et võtab Venemaa Kiievi droonirünnaku eest vastutusele

USA presidendi administratsioon nimetas kamikaze-droonidega Kiievi ründamist sõjakuriteoks.

Esmaspäeva ennelõunal hukkus Vene droonirünnakutes Kiievile neli inimest ühes korterelamus.

Zaporižžja tuumajaam töötab taas tagavaraelektri pealt

Tuumajaamale tagab elektri praegu lähedal asuv söeelektrijaam. ÜRO aatomienergiaagentuuri (IAEA) väitel katkes tuumajaama põhielektriliin taas ära.

Zelenski oma vägedele: Mida rohkem sõjavange võtame, seda enam saame omasid vabastada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises neid, kes on suutnud võtta Vene sõdureid sõjavangi. Nende inimeste abil saab Ukraina sõjavangide vahetamise käigus tagasi oma inimesi.

Esmaspäeval vahetasid Ukraina ja Venemaa omavahel taas sõjavange. Kumbki pool sai tagasi üle 100 inimese.

Zelenski kutsus oma videopöördumises Ukraina rahvast kokku hoidma ja teineteist aitama raskel ajal.

Euroopa parlament korraldab debati Vene riikliku terrorismi teemal

Ettepaneku debati korraldamiseks tegid Rootsi Demokraadid, teatas europarlamendi saadik Charlie Weimers.

Arutelu toimub tõenäoliselt novembri lõpus.

Ukraina lõunaringkond teatas õhutõrjekompleksi Tor-M2 hävitamisest

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna teatel hukkus viimase ööpäevaga ligikaudu 22 Vene sõdurit, hävitati neli tanki, üks iseliikursuurtükk Akatsia, õhutõrjekompleks Tor-M2 ning kolm muud soomusmasinat.

Lisaks hävitati Berlislavi kandis kaks Vene laskemoonaladu.

Ukraina kaitseminister tänas Itaaliat relvaabi eest

Mida täpselt Itaalia Ukrainale andis, pole teada. Mitu riiki ei soovi oma relvaabi Ukrainale avalikult reklaamida.

We are very grateful to Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to , that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022

Briti luure: Vene väed püüavad kahjustada Ukraina elektritaristut

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt tuleneb Vene vägede suurem valmidus sihtida Ukraina tsiviiltaristut sõjalistest tagasilöökidest rindejoonel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tApqEPDXry



#StandWithUkraine pic.twitter.com/dLW6U2bCW4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 18, 2022

ISW: Wagneri palgasõduritega seotud kontod on üha kriitilisemad Kremli suunas

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Wagneri palgasõdurite grupeeringuga seostatud sotsiaalmeediakontod väljendanud üha enam kriitikat Vene sõjaväe suhtes.

Sellise kriitikaga õõnestatakse ISW hinnangul kaude Kremli võimuhaaret.

Mõttekoda toob välja, et Wagneri asutajana avalikult välja tulnud Jevgeni Prigožin on teatanud, vastupidiselt teistele teadetele, et Donetskis võitlevad ainult Wagneri sõdurid.

Teiste allikate sõnul on seal ka "separatistide" relvajõud, kelle olemasolu on Wagner maha vaikinud.

Prigožini jutupunktid tunduvad olevat suunatud eelkõige Vene rahvuslaste suunas. Rahvuslased on kutsunud Vene oligarhe üles, et nad rahastaks riigi relvajõude ning on samuti tahtnud, et rindel toimuva kohta antaks selgemat infot.

Samuti on samad inimesed palju kritiseerinud Vene kõrgemat sõjalist juhtkonda ning Vene vägede ebaõnnestumisi lahinguväljal.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 530 sõdurit ja 35 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 65850 (võrdlus eelmise päevaga +530);

- tankid 2548 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 5219 (+14);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 242 (+0);

- suurtükisüsteemid 1622 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 372 (+6)

- õhutõrjesüsteemid 188 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1276 (+35);

- tiibraketid 318 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3985 (+16);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 144 (+0).

Peastaap ei täpsustanud kuskandis kandsid Vene väed viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina peastaap esmaspäeva õhtul: kollaborantide pered evakueeritakse Hersoni oblastist

Ukraina relvajõudude peastaabi ülevaate kohaselt on Hersoni okupatsioonivõimud kasutanud Rosgvardia üksuseid, et linna ümbruses positsioone julgestada.

Samal ajal on peastaabi sõnul võetud kasutusele meetmed kohalike kollaborantide ning nende perekondade saatmiseks Krimmi poolsaarele.

Peastaap täpsustas oma rindeülevaates Melitopoli ründamise tagajärgi. Peastaabi sõnul sai Ukraina suurtükirünnakus viga üle 40 Vene sõduri.