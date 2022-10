Galerii: tee-ehitajad avaldavad Toompeal meelt

Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) korraldab teisipäeval Toompeal riigikogu hoone ees meeleavalduse, et juhtida tähelepanu teedevõrgu säilitamise ja arendamise süveneva alarahastuse ränkadele pikaajalistele tagajärgedele.

Meeleavaldusel sai sõna ka majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.



Meeleavalduse käigus annavad ESTEL ja teised liidud üle ühispöördumise riigikogu juhatusele.



ESTEL-i juhatuse esimees Sven Pertens ütles möödunud nädalal riigikogus tee-ehituse rahastamise arutelul, et kui Eesti jätkab samas tempos teedeehitust nagu viimase 30 aasta jooksul, siis saavad kolm põhimaanteed – Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva ja Tallinna-Pärnu maantee – kogu ulatuses neljarajaliseks rohkem kui 100 aasta pärast.



"Investeeringud on niigi olnud ääretult väikesed. Eest teede ja tänavate remondivõlg on 4,4 miljardit eurot tänase seisuga ja aastas," rääkis Pertens.