USA ja Mehhiko tahavad saata rahuvalvejõud Haitile korda looma

Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko otsivad ÜRO-lt toetust julgeoleku-missiooni saatmiseks Haitile, et taastada seal kord süveneva humanitaarkriisi ja koolerapuhangu tingimustes.

Haitit ähvardab esmatähtsate kaupade tõsine puudus ja kaos majanduses.

Hiljuti blokeerisid Haiti kuritegelikud jõugud kütuseterminali, mistõttu peatus liiklus ning koos sellega lõppes ka toidu ja vee transport abivajajateni.

USA seadusandjad esitasid esmaspäeval eraldiseisvalt eelnõu, et uurida ja karistada jõukudega kokkumängivat poliitilist eliiti, vahendas Reuters.

ÜRO julgeolekunõukogu kaalub eraldi sanktsioonide režiimi, et külmutada varad ning kehtestada reisikeeld ja relvaembargo kõigile, kes ohustavad turvalisust Haitil.

Peasekretär Antonio Gueterres tegi eelmisel kuul ettepaneku saata Haitile korda looma kiirreageerimisjõud.

USA esindaja ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield ütles esmaspäevasel ÜRO julgeolekunõukogu arutelul, et resolutsioon pakub välja ÜRO-välise missiooni saatmist, mida juhiks vastavate võimekuste ja kogemusega partnerriik.

Joe Bideni administratsioon on samas olnud sõjalise sekkumise osas skeptiline. Haitil on USA-ga keeruline ajalooline suhe ning USA on ka varem Haitil sõjaliselt sekkunud.

Venemaa ja Hiina esindajad ÜRO-s väljendasid ettepaneku osas kahtlust, kuna mõned Haiti poliitilised liidrid on välisele sekkumisele avalikult vastu olnud.

Samuti kahtlevad nad sõjalise sekkumise efektiivsuses.

ÜRO rahuvalvemissioon MINUSTAH oli Haitil 2004. aastat 2017. aastani, kuid see sai tihti karmi kriitika osaliseks. Muuseas kritiseeriti rahuvalvajaid suutmatuses tegeleda 2010. aasta juhtunud koolerapuhanguga.