Pevkur kohtub USA-s Austiniga

Kaitseminister Hanno Pevkur sõitis visiidile Ameerika Ühendriikidesse, kus kohtub oma ametivenna Lloyd Austiniga, et rääkida kaitsekoostööst ja muudest julgeolekuteemadest.

Kaitseministeerium teatas, et 17.–20. oktoobril väisab Pevkur Ameerika Ühendriike, kus kohtub kaitseminister Lloyd Austiniga.

"Lisaks arutab Pevkur päevakajalistel julgeolekuteemadel USA kaitse- ja välisministeeriumi esindajate, Washingtonis resideeruvate diplomaatide, mõttekodalaste ja ajakirjanikega," teatas kaitseministeerium.

USA saatkond Eestis kirjutas Twitteris, et Lloyd Austin kohtub kaitseminister Hanno Pevkuriga Washingtonis, et arutada kaitsekoostööd ja kinnitada USA raudkindlat pühendumust NATO territooriumi kaitsmisele ja Venemaa agressiooni tõkestamisele.

Pevkur ütles eelmisel nädalal, et leppis NATO kaitseministrite kohtumise raames Brüsselis Austiniga kokku, et tema Washingtoni visiidil tuleb teemaks see, kuidas USA saaks tõsta oma panust Eesti julgeoleku ja kaitse tugevdamisse.