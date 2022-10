Katar: Euroopa energiakriis võib järgmisel aastal süveneda

Katari energiaminister ütles intervjuus ajalehele Financial Times, et Euroopat ähvardab järgmisel aastal palju karmim energiakriis ja tarnehäired võivad kesta kuni 2025. aastani. Ministri sõnul ammenduvad Euroopa riikide gaasivarud järgmisel aastal.

"Laod on täis ja tuleval talvel probleemi pole. Küsimus seisneb, kuidas täita ladusid järgmiseks aastaks. See on peamine teema kuni 2025. aastani," ütles Katari energiaminister Saad al-Kaabi.

Katar on maailma suurim veeldatud maagaasi (LNG) eksportija. Paljud Euroopa riigid peavad nüüd Katariga läbirääkimisi, et vabaneda Venemaalt pärit maagaasi kasutamisest. Kaabi hoiatas, et Euroopa ei saa täielikult Venemaalt pärit gaasist vabaneda.

"Kui see juhtub, siis tekib probleem väga pikaks ajaks. Euroopal pole võimekust, et seda gaasi pikemas perspektiivis asendada," ütles Saad al-Kaabi.

Venemaa tarnis eelmisel aastal Euroopa Liidu riikidele 155 miljardit kuupmeetrit maagaasi. Brüssel proovib nüüd gaasi juurde hankida Alžeeriast ja Norrast. EL suurendab ka LNG importi.

Analüüsifirma Bernstein Research andmetel peaks Euroopa Vene gaasi asendamiseks tarnima aastas 112 miljonit tonni LNG-d. See võrdub peaaegu kolmandikuga praegusest LNG turust, vahendas Financial Times.

Katar tarnib 70 protsenti oma veeldatud maagaasist Aasia riikidele. Katari teatel suudab riik Euroopasse suunata 10-15 protsenti praegusest toodangut. Kaabi sõnul alustavad uued gaasiprojektid tegevust alles 2025. aastal ja siis lisandub turule 16 miljonit tonni veeldatud maagaasi.

Katar eelistab gaasi müüa pikaajaliste lepingute alusel. Aasia kliendid sõlmivad tavaliselt lepinguid 15-20 aastaks. "Euroopa riigid peavad loobuma arutelust, et gaasi pole pikemas perspektiivis vaja", ütles Kaabi.

"Kõik, kes plaanivad investeerida gaasisektorisse, vaatavad pikemat perspektiivi, et saada investeeringutelt siis mõistlikku kasumit. Kui valitsused seda ei toeta, siis investorid ei taha investeerida," lisas Kaabi.