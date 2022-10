Euroopa Komisjon tahab gaasibörsile hinnapiiri kehtestada

Komisjon esitas teisipäeval ettepaneku võtta vastu uus erakorraline määrus, et ohjeldada gaasihinnatõusu Euroopas ja tagada sel talvel gaasi varustuskindlus. Selleks nähakse ette muu hulgas ühise gaasiostu võimalus ja hindade piiramise mehhanismid Euroopa suurimal gaasibörsil TTF.

Määruse järgi antakse Euroopa Liidu liikmesriikidele võimalus osta gaasi ühiselt, et saaks pidada läbirääkimisi paremate hindade üle ja vähendada ohtu, et liikmesriigid hakkavad üksteist maailmaturul üle pakkuma.

Komisjon ise sõlmiks lepingu teenusepakkujaga, kes koondaks nõudluse Euroopa Liidus, paneks kokku gaasiimpordi vajadused ja otsiks turul nõudlusele vastavaid pakkumisi. Ettepaneku järgi oleks liikmesriigi ettevõtetel kohustus osaleda ühisostudes määral, mis on vajalik, et täita vähemalt 15 protsenti liikmesriigi hoidlate täituvuse eesmärgist. Ettevõtetele antaks võimalus moodustada Euroopa gaasiostukonsortsium kooskõlas Euroopa Liidu konkurentsieeskirjadega.

Teiseks kiirendatakse tööd veeldatud maagaasi ehk LNG uue hinnavõrdlusaluse loomiseks 2023. aasta märtsiks ning tehakse ettepanek võtta kasutusele hinnakorrektsiooni mehhanism, et kehtestada dünaamiline hinnapiir Euroopa suurimal gaasibörsil TTF tehtavatele tehingutele. Dünaamilisest hinnapiirist kõrgema hinnaga tehinguid ei lubataks TTF-i gaasibörsil teha. See aitaks vältida eriti suurt hinnakõikumist ja liiga kõrgeid hindu, märkis komisjon.

Lisaks teeb komisjon ettepaneku kehtestada Euroopa Liidu tuletisinstrumentide börsidel uus ajutine päevasisene hinnavahemik, et piirata hindade ülemäärast volatiilsust ja vältida äärmuslikku hinnatõusu energia tuletisinstrumentide turgudel. See mehhanism kaitseks energiaettevõtjaid suurte päevasiseste hinnamuutuste eest.

Energiaettevõtete likviidsusprobleemide lahendamiseks võttis komisjon vastu uued eeskirjad turuosalistele, lisades aktsepteeritavate tagatiste loetellu ajutiselt mitterahalised tagatised, sealhulgas riigigarantii.

Kolmandaks kehtestatakse liikmesriikide vahel tarneraskuste korral rakendatavad solidaarsuseeskirjad, millega laiendatakse solidaarsuskohustust liikmesriikidele, kel ei ole torujuhtme kaudu otseühendust, et kaasata ka need liikmesriigid, kel on maagaasi veeldusjaamad. Komisjon teeb ettepaneku luua mehhanism gaasi jaotamiseks liikmesriikidele, keda mõjutaks piirkondlik või liidu gaasivarustuse hädaolukord.

Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtme sabotaažikahtluse tõttu esitab komisjon nõukogule ka soovituse elutähtsa taristu kaitse kohta.

Euroopa Komisjonil tegi ka ettepaneku juhtida IT-sektori energiatarbimist. Selleks võetakse muu hulgas kasutusele andmekeskuste keskkonnamärgistuse kava, arvutite ja plokiahelate energiamärgis ning muudetakse telekommunikatsiooniteenuste energiatarbimine läbipaistvamaks.