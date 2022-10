Austraalia ei tunnusta enam Lääne-Jeruusalemma Iisraeli pealinnana

Austraalia valitsus teatas teisipäeval, et ei tunnusta enam Lääne-Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Austraalia endine peaminister Scott Morrison teatas neli aastat tagasi, et riik tunnustab Lääne-Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kuid saatkond jääb Tel Avivi. Austraalia tahtis siis edendada Lähis-Idas liberaalset demokraatiat.

Teisipäeval muutis Canberra oma otsust. "Otsus tunnustada Lääne-Jeruusalemma kahjustas püüdlusi lahendada aastakümneid kestnud Palestiina-Iisraeli konflikti," ütles Austraalia välisminister Penny Wong.

Iisraeli välisministeerium kritiseeris Canberra otsust ja kutsus välja Austraalia suursaadiku.

Nii Iisrael kui Palestiina võimud peavad Jeruusalemma oma pealinnaks. 2017. aastal teatas toonane USA president Donald Trump, et viib USA saatkonna Jeruusalemma ja tunnustab seda Iisraeli pealinnana. Suurem osa maailma riikidest on seni sellisest sammust hoidunud, sest nende hinnangul süvendaks see Iisraeli-Palestiina pingeid. Enamik riike hoiab oma saatkonda Iisraeli ärikeskuses Tel Avivis.

Jeruusalemma on oma saatkonna viinud veel ainult Honduras, Guatemala ja Kosovo.