Kolmapäeval sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi

Öö vastu kolmapäeva on pilves selgimistega. Mitmel pool on vihmahooge ning sekka võib tulla ka lörtsi. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb 5 kuni 11 meetrini sekundis, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ühest kuni viie kraadini, rannikul kuni seitse kraadi.

Hommikuks Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Idapoolsetes maakondades on pilvine ja kohati sajab vihma. Puhub loodetuul 5 kuni 10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb kahe ja kuue kraadi vahele.

Päev jätkub muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning sekka võib ka tulla ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 11 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhusoe ulatub viiest kuni kaheksa kraadini.

Nädala lõpp jääb samuti võrdlemisi vihmaseks ning vaid laupäev tõotab tulla olulise sajuta. Päevane õhutemperatuur jääb üheksa kraadi ümber, öine ulatub -1 kraadist kuni +7 kraadini. Tuul puhub kord lääne-, kord lõunakaarest ning jääb mõõdukaks kuni pühapäevani.