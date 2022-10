Sõja 238. päev: Hersoni okupatsioonivalitsus põgeneb Dnepri idakaldale

Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsiooni juht teatas Hersoni oblasti kollaborantliku administratsiooni viimisest Dnepri jõe idakaldale. Teisipäeva õhtul teatas Hersoni oblastit Vene võimude poolt juhtima pandud Vladimir Saldo Dnepri läänekalda evakuatsioonist neljas asulas. Ukrainas asuvate Vene vägede juht Surovikin kinnitas, et olukord Hersoni oblastis on Vene vägede jaoks raske.

Oluline 19. oktoobril kell 21.01:

- Hersoni oblasti okupatsioonivalitsus põgeneb Dnepri idakaldale;

- Vitali Kim: Venemaa valmistub Hersoni linna pommitamiseks suurtükkidega;

- Vene allikate sõnul on Ukraina koondanud Hersoni rindejoonele suure hulga sõdureid;

- Ukraina peastaap: Vene väed püüavad liigutada varjatult sõjatehnikat Hersoni oblastis;

- Vene rünnakutes Sumõ oblastile hukkus kaks inimest;

- Zaporižžja tuumaelektrijaam sai elektriühenduse tagasi;

- Hersoni isehakanud juht: tsiviilisikud tuleb Dnepri jõe läänekaldalt ära viia;

- Vene vägede juht Ukrainas tunnistas rasket olukorda Hersoni oblastis;

- New York Times: Iraan saatis Krimmi oma instruktorid droonikasutuse väljaõppeks;

- Ukraina välisminister soovitas Zelenskil katkestada Ukraina diplomaatilised suhted Iraaniga;

- Meedia: Saksa president tühistas oma visiidi Kiievisse;

- Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hukkus 84 Vene sõdurit;

- ISW: Vene osaline mobilisatsioon tekitab Venemaal pingeid;

- Briti luure: Vene väejuhatuse töös esineb üha rohkem probleeme;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 430 sõdurit ja 10 drooni.

Putin kuulutas Venemaa annekteeritud Ukraina aladel välja sõjaseisukorra

Putini välja kuulutatud sõjaseisukord jõustub neljapäeval. Venemaa annekteeris septembri lõpus Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja piirkonnad. Kreml ei kontrolli aga täielikult neid territooriume.

Putin andis välja ka dekreedi, millega piiratakse inimeste liikumist kaheksas Ukrainaga piirnevas Venemaa piirkonnas. Need meetmed hakkavad kehtima Krasnodaris, Belgorodis, Brjanskis, Voronežis, Kurskis ja Rostovis, vahendas The Guardian.

Samuti hakkavad need meetmed kehtima Krimmis, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris.

Putini väitel hakkab Moskva pakkuma ka "finantsabi" ettevõtetele, mis asuvad nendes piirkondades. Putini väitel stabiliseerivad need meetmed piirkondade majandust ja julgeolekut.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul ei mõjuta sõjaseisukord Ukraina tegevust ja riik jätkab vallutatud alade vabastamist.

Podoljaki sõnul on sõjaseisukord vaid ettekääne, et Vene väed saaksid Ukraina territooriumil tegeleda rüüstamisega.

Ukraina sulges maanteetransiidi okupeeritud aladele läbi Zaporižžja

Liiklus Zaporižžja ja Ukrainas okupeeritud alade vahelisel maanteel on mõlemas suunas katkestatud, ütles Zaporižžja oblasti kuberner Volodõmõr Martšuk Ukrinformile.

Otsus lõpetada liiklus kontrollpunktist edasi tehti pärast seda, kui Venemaa esindajad peatasid oktoobri alguses väljuva liikluse enda poolelt.

Juba mitu kuud täiemahulise invasiooni algusest alates on Zaporižžja oblastis asuv maantee olnud peamine transiiditee valitsuse kontrolli all olevate ja okupeeritud Ukraina alade vahel.

Pinge kontrollpunktis tõusis märgatavalt pärast 30. septembrit, kui Venemaa raketirünnaku tagajärjel hukkus 31 inimest, kes ootasid okupeeritud territooriumile pääsemist.

Meedia: Saksa president tühistas oma visiidi Kiievisse

Ajaleht Bild kirjutab, et Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier tühistas oma visiidi Kiievisse. Steinmeier pidi Kiievisse sõitma neljapäeval, vahendas The Guardian.

Steinmeieri otsus põhineb välisministeeriumi, siseministeeriumi ja julgeolekuagentuuride nõuandel, teatas Bild.

Iisrael ei plaani Ukrainale relvastust tarnida

Iisraeli kaitseminister Benny Gantz kinnitas kolmapäeval, et riik ei müü Ukrainale relvastust. Venemaa jätkab Iraanis toodetud droonidega Ukraina linnade ründamist.

"Iisrael toetab Ukrainat, NATO-d ja lääneriike ning seisab nende kõrval. Seda arvestades tahaksin rõhutada, et Iisrael ei tarni erinevate kaalutluste tõttu Ukrainale relvasüsteeme. Jätkame Ukraina toetamist oma võimaluste piires, nagu oleme teinud ka varem," ütles Gantz.

"Jälgime Iraani osalemist Ukraina sõjas," lisas Gantz.

Venemaa jätkas kolmapäeval Ukraina elektrijaamade pommitamist

Ukraina ametnikud teatasid kolmapäeval et Venemaa pommitas kolme elektrijaama. Lääne-Ukrainas asuva Ivano-Frankivski oblasti juht Svitalana Onõštšuk ütles, et Venemaa ründas piirkonnas asuvat elektrijaama.

"Kahjuks sattus meie piirkond täna raketirünnaku alla. Rünnati elektrijaama, tabamuse tagajärjel puhkes tulekahju," teatas Onõštšuk.

Hersoni oblasti okupatsioonivalitsus põgeneb Dnepri idakaldale

Vene võimude poolt Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsiooni juhiks pandud Volodõmõr Saldo teatas kollaborantliku administratsiooni viimisest Dnepri jõe idakaldale.

Samuti teatati oblasti piiride sulgemisest tsiviilisikutele seitsmeks päevaks.

Saldo kinnitas kolmapäeval Vene televisioonile, et oblastisse võivad nüüdsest siseneda ainult kommunaalteenuste osutajad ja varustamisega tegelevad inimesed, vahendas Interfax.

Vitali Kim: Venemaa valmistub Hersoni linna pommitamiseks suurtükkidega

Mõkolajivi oblasti juht Vitali Kim hoiatas Telegrami kaudu, et Vene väed on asunud Hersoni oblastis suurtükipositsioone kaevama.

Kimi sõnul jääb mulje, et Vene väed asuvad Hersoni linna pommitama.

Vene allikate sõnul on Ukraina koondanud Hersoni rindejoonele suure hulga sõdureid

Kümnete tuhandete Ukraina sõdurite paiknemisest Vene-Ukraina vägede rindejoonel Hersoni oblastis teatas kolmapäeval Vene vägede poolt ametisse pandud kollaborant Kirill Stremousov, vahendab Vene uudisteagentuur Tass.

Ukraina peastaap: Vene väed püüavad liigutada varjatult sõjatehnikat Hersoni oblastis

Ukraina kaitsejõudude peastaabi sõnul tegid Vene väed Ukrainale viimase ööpäeva jooksul 10 raketirünnakut ning 18 õhulööki. Samuti tulistati Ukrainat mitmikraketiheitjatest 76 korda.

Samuti kasutasid Vene väed rünnakutes 14 Iraani päritolu Shahed-136 mehitamata drooni, millest Ukraina õhutõrje tulistas 10 alla.

Peastaabi kinnitusel püüavad Vene väed varjatult liigutada sõjatehnikat Hersoni oblastis. Tavriõskis ning Nova Kahhovkas blokeeriti seetõttu mobiilside ning internet.

Ukraina luureandmete kohaselt on Vene vägedel raskusi oma Ukrainas asuvatele sõduritele palkade väljamaksmisega. Samuti pole lubatud rahalist kompensatsiooni alati kätte saanud hukkunud sõdurite lähedased.

Ukraina õhuvägi tegi peastaabi sõnul ööpäevas 24 õhumissiooni, mille käigus tabati 16 Vene relvastuse ja sõjatehnika koondumiskohta.

Samuti hävitati kaheksa Vene õhutõrjesüsteemi.

Lisaks tulistati alla üks Vene Su-25 hävituslennuk ning viis tiibraketti.

Venemaa ründas Dnipropetrovski oblasti elektritaristut

Vene rünnakust oblasti elektritaristule teatas Dnipropetrovski oblasti juht Oleksandr Vilkul Telegrami kaudu.

Rünnak toimus kolmapäeva varahommikul Krõvõi Rihi piirkonnas.

Rünnaku tõttu olid mitmed asulad oblastis elektrita, kuid nüüdseks on elektriühendus taastatud.

Osasse asulatest tarnib oblastivalitsus kraanivee puudumise tõttu joogivett.

Vene rünnakutes Sumõ oblastile hukkus kaks inimest

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvõtskõi teatas teisipäeva õhtul Telegrami kaudu Vene rünnakutest Sumõ oblasti asulatele.

Rünnakutes hukkus vähemalt kaks inimest.

Donetski oblastis hukkus Vene rünnakutes neli tsiviilisikut

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko teatas nelja tsiviilisiku hukkumisest Donetski oblasti asulates viimase ööpäeva jooksul.

Lisaks leiti vabastatud Lõmani linnas kaheksa surnud tsiviilisiku säilmed.

Krimmi võimude sõnul tulistati poolsaarel alla mitu drooni

Kolmapäeval tuli teade droonist Krimmist Belbeki lennuväljal. Kohaliku administratsiooni sõnul tulistas Vene õhutõrje drooni alla.

Teadet vahendas venemeelne Kriminform. Belbek asub Vene-Ukraina vägede rindejoonest üle 250 kilomeetri kaugusel.

Sellele järgnesid teised samasugused teated droonidest, mille ka väidetavalt Vene õhutõrje alla tulistas, vahendab Interfax.

Zaporižžja tuumaelektrijaam sai elektriühenduse tagasi

Elektriühenduse taastamisest Zaporižžja tuumaelektrijaamale teatas IAEA juht Rafael Grossi.

Elektriühendus taastati peale selle katkemist kolmandat korda kümne päeva jooksul.

Hersoni isehakanud juht: tsiviilisikud tuleb Dnepri jõe läänekaldalt ära viia

Vene võimude poolt ametisse pandud Vladimir Saldo teatas Telegrami kaudu, et tegi otsuse Berislavi, Belozerski, Snegirevski ja Aleksandrovski asulate elanike äraviimiseks Dnepri jõe läänekaldalt.

Vladimir Saldo sõnul kogub Ukraina jõude laiaulatuslikuks pealetungiks ning tema sõnul on Vene väed moodustanud selle pealetungi tõrjumiseks eraldi grupeeringu.

Hersoni okupatsiooniadministratsiooni juht hoiatas ka Kahhovka hüdroelektrijaama hävitamise eest, mis tekitaks piirkonnas ulatusliku üleujutuse, vahendas Interfax.

Kuigi Vene võimud nimetavad seda evakuatsiooniks, on mitmed Ukraina poliitikud seda juba nimetanud küüditamiseks, kuid kohalike elanike arvamust selle otsuse kohta pole praegu veel teada.

Vene uudisteagentuuri Tass teatel viiakse Dnepri läänekaldalt minema 50 000 - 60 000 inimest. Inimesed on kavas viia nii Vene Föderatsiooni territooriumile kui ka Dnepri jõe idakaldale.

Inimeste liigutamise operatsioon peaks kestma kuus päeva, vahendas Tass Vene võimude poolt ametisse pandud Vladimir Saldo sõnu.

Praegu ei ole selge, kuidas inimesi transporditakse, kuna sillad üle Dnepri on Ukraina rünnakute tõttu tõsiselt kahjustatud.

Samuti on ebaselge, kui palju elanikke on Vene okupatsioonivõimude kontrolli alla jäänud pärast Vene vägede okupatsiooni algust.

Vene vägede juht Ukrainas tunnistas rasket olukorda Hersoni oblastis

Ukrainas tegutsevate Vene vägede uueks juhiks hiljuti määratud Sergei Surovikin nimetas Vene vägede olukorda Dnepri jõe läänekaldal Hersoni oblastis pingeliseks.

Kindral hoiatas, et "varsti tuleb teha raskeid valikud", mis analüütikute hinnangul tähendab sealse Vene väekoondise taandumist üle Dnepri jõe.

Lääne ajakirjanduses kajastati eelmisel reedel lääneriikide luureametnike hinnanguid, kelle sõnul võivad Ukraina väed juba selle nädala jooksul võtta Dnepri jõe läänekalda Vene vägedelt tagasi.

"Meie edasised plaanid ja tegevused Hersoni linna enda suhtes sõltuvad tekkivast sõjalis-taktilisest olukorrast," ütles Surovikin ajakirjanikele, vahendas Interfax.

Surovikin kinnitas, et Vene armee tagab [kohaliku] elanikkonna ohutu lahkumise Hersonist.

Vene väed on viimase paari nädala jooksul surutud Ukraina vägede poolt Põhja-Hersonis Dnepri läänekaldal ligikaudu 20-30 kilomeetrit tahapoole võrrelduna eelneva rindejoonega.

Kõneka asjaoluna ilmusid nii Saldo kui Surovikini videopöördumised teineteise järel teisipäeva õhtul.

Graffiti hiljuti vabastatud Kupjanskis Harkivi oblastis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Aatomiagentuuri juht Rafael Grossi loodab peatselt Ukrainasse naasta

ÜRO juures tegutseva rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi ütles hiljutises sõnavõtus, et eksisteerib põhimõtteline kokkulepe külastada veel Ukrainat ja Venemaad.

Grossi sõnul on selle eelduseks suhtlus kahe vaenupoolega.

Gross pidas oma kommentaarides ka ebatõenäoliseks Vene tuumarelva kasutamist, kuigi ei välista seda täielikult.

New York Times: Iraan saatis Krimmi oma instruktorid droonikasutuse väljaõppeks

Ajalehe The New York Times allikate sõnul on Krimmi saadetud Iraani drooni-instruktorid, kes on pärit Iraani revolutsioonilisest kaardiväest.

Konkreetse organisatsiooni on USA valitsus kuulutanud terroristlikuks ühenduseks.

Lehe allikate kinnitusel on Iraani instruktorid rindejoonest kaugel ning nad õpetavad Vene vägedele, kuidas Iraani päritolu droonidega lennata.

Praegu pole selge, kui palju Iraani instruktoreid asub Krimmis ning kas mõni neist lendab ka ise droonidega.

Endise USA kaitseministeeriumi ja USA Luure Keskagentuuri (CIA) töötaja Mick Mulroy hinnangul näitab see, kui seotuks on Iraan muutunud Vene-Ukraina sõjas, vahendas leht.

ÜRO inimõigusteorganisatsiooni hinnangul on Vene droonirünnakud Ukraina tsiviiltaristu pihta sõjakuritegu.

USA ametiisikute kinnitusel ei olnud Iraani droonid Vene vägedele alguses väga kasulikud, kuna nendega oli pidevalt mehaanilisi tõrkeid ning Vene droonioperaatorid ei osanud neid õigesti kasutada.

Alguses saatis Venemaa oma sõdurid Iraani drooniõpet saama, kuid Iraan otsustas hiljem ise oma instruktorid Krimmi saata.

Kuna Iraan müüs Venemaale relvastust, on USA kehtestanud Iraanile uued sanktsioonid ning sama kaalub Euroopa Liit.

USA sõjaanalüütikute hinnangul ei muuda see, et Venemaa kasutab Iraani droon tsiviiltaristu ründamiseks, sõja kulgu, vahendas leht.

The New York Timesiga suhelnud analüütikute sõnul oleks droonidest rohkem sõjalist kasu Hersoni rindejoonel või Donbassis.

Ukraina välisminister soovitas Zelenskil katkestada Ukraina diplomaatilised suhted Iraaniga

Diplomaatiliste sidemete katkestamise ettepanek tulenes Iraani otsusest tarnida Venemaale ründedroone ning rakette.

Kuigi Iraan on eitanud Venemaale drooni tarnimist ning Venemaa on eitanud nende kasutamist, on Iraani päritolu droonide kasutamise kohta ulatuslikud tõendid, sh on leitud mitmed droonifragmendid ning vähemalt ühe drooni on Ukraina väed tervena kätte saanud.

Lääneriikide diplomaatide sõnul kavatsevad Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ning Prantsusmaa tõstatada ÜRO julgeolekunõukogu kinnisel istungil Iraani relvatarnete küsimuse.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hukkus 84 Vene sõdurit

Ukraina lõunaringkonna staap teatas kolmapäeva hommikul 84 Vene sõduri hukkumisest.

Samuti hävitati mitu iseliikursuurtükki ja muud sõjatehnikat. Rünnati ka kolme Vene laskemoonaladu.

ISW: Vene osaline mobilisatsioon tekitab Venemaal pingeid

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Venemaa otsus teha osaline mobilisatsioon riigi piirkondades ebaühtlaselt on tekitanud ühiskonnas pingeid.

Venemaa on otsustanud mobiliseerida ebaproportsionaalselt palju etnilisi vähemusi ja vaeste piirkondade elanikke, mobiliseerides inimesi suurlinnadest vähem.

Mõttekoda hindas eelmisel laupäeval (15. oktoober), et Belgorodi oblastis mobiliseeritute seas toimunud tulistamise põhjustas vaeste ja vähemuskogukondade esindajate surumine väeteenistusse.

Mobilisatsiooni käigus on Vene võimud üritanud mitte mobiliseerida ühiskonna jõukamat osa ning vähem on mobiliseeritud ka etnilisi venelasi.

Peale Belgorodi väljaõppekeskuses toimunud tulistamist, milles süüdistati tadžikke, on Vene inforuum olnud täidetud Kesk-Aasia migrantide vastase ksenofoobse retoorikaga.

Hiljuti tegid Vene väed piiratud pealetungi Harkivi oblastile läbi Belgorodi oblasti. Rünnak korraldati hoolimata suurtest Vene vägede kaotustest hiljutistes Ukraina vastupealetungides.

Ukraina peastaabi sõnul tõrjusid Ukraina väed Vene rünnakud Ohirtseve kandis, mis asub 50 kilomeetrit Harkivi linnas kirdes.

ISW hinnangul oli Harkivi pealetungi eesmärk ebaselge, kuid mõttekoja sõnul on väga ebatõenäoline, et Vene väed suudaksid sealkandis taas Ukraina territooriumi hõivata.

Briti luure: Vene väejuhatuse töös esineb üha rohkem probleeme

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi regulaarses luureülevaates tuuakse välja, et viiest Vene operatsioonitaseme väejuhist on oma ametist vabastatud neli.

Nende isikute asendamine ei ole parandanud Vene vägede võitlusvõimet.

Järjepidevuse puudumine Vene vägede juhtimises on tõenäoliselt suurema negatiivse mõjuga kui sarnane muudatus lääneriikide relvajõududes, kuna Vene doktriini kohaselt otsustab sõjaplaanide üle eelkõige vastutav juhtiv sõjaväelane ise, mitte ei tegele sellega kollektiivselt sõjaline staap.

Brittide hinnangul on Vene relvajõudude juhtimine Ukrainas muutunud aina halvemaks ning peaaegu kindlalt on Vene vägedel puudu madalama taseme ohvitseridest, kes võiks organiseerida ja juhtida värskelt mobiliseeritud mehi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 430 sõdurit ja 10 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 66280 (võrdlus eelmise päevaga +430);

- tankid 2554 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 5235 (+16);

- lennukid 269 (+1);

- kopterid 242 (+0);

- suurtükisüsteemid 1637 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 372 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 189 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1286 (+10);

- tiibraketid 323 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3999 (+14);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 146 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Kramatorski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Vene sõjakaotusi jälgiva Oryxspioenkop blogis on tõendatult ära toodud üle 7400 Vene tehnikaühiku kaotus. Tanke on Venemaa kaotanud tõendatult vähemalt 1400.

Blogis arvestatakse ainult neid Vene sõjatehnika kaotusi (kas hävitatud, kahjustatud, maha jäetud või vastase kätte langenud), mille kohta on olemas kindel visuaalne tõend.

Üldiselt peetakse aga Ukraina väiteid usaldusväärsemaks kui Vene kaitseministeeriumi teateid.