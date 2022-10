Tartu Toomemäele viiva tänava äärde võib kerkida viiekorruseline elamu

Tartu linnavalitsuses on praegu menetluses ehitusloa taotlus, mille eesmärk on rajada Tartu südalinna aadressile Lossi tänav 11/13 äripinnaga korterelamu.

Tartu kesklinnas, Lossi tänava ääres asuvad praegu Heino Elleri nimeline muusikakool ja Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž. Nende vahel on krunt aadressiga Lossi 11/13, kuhu tulevikus võib kerkida kaks hoonet korterite ja näiteks kohvikuga, rääkis Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus.

"Täna siis on eelkõige projekteerimises hoovipoolne maja, mis jääb siis Elleri kooli juurdeehitusega paralleelselt kulgema, et siis seal on just valdavalt korterelamu funktsioon," ütles Arjus, kelle sõnul kavandatakse sinna väiksemaid kortereid eelkõige suunitlusega, et vanalinnas oleks tudengitel koht, kus elada, ja üks väiksem äripind ka esimesel korrusel.

"See hoone maht, mida kavandatakse Lossi tänava äärde, et seal on oluline, et on rohkem mõeldud just avalikkusele suunatud funktsiooniga, et olgu seal siis esimesel korrusel kohvik või midagi muud, et lahendatakse hoone veidi teistmoodi ja teiste funktsioonidega."

Kahte hoonet projekteeritakse paralleelselt, aga menetlusprotsessis on kaugemale jõudnud praegu suurema mahuga nii öelda hoovipoolne maja, millel saab olla maksimaalselt viis korrust.

Arjuse sõnul on detailplaneeringuga ette nähtud, et kuna tegemist on selgelt mäe nõlval paikneva hoonestusega, siis ka võrreldes naabermajadega hoonestuse kõrgus järk-järgult langeb. Kavandatav maja on madalam kui Elleri kooli juurdeehitus, aga kõrgem kui Lossi tänav 9 hoonestu.

Kuna krunt asub prominentses piirkonnas, tuli läbi viia arhitektuurivõistlus, mis arendaja poolt korraldati ja mille võitsid KUU Arhitektid. Asukohast lähtuvalt kehtivad planeeritavatele hoonetele ka muinsuskaitse eritingimused. Nii näiteks on lubatud puidust aknad ja uksed ning eelistatult tuleb majad ehitada kaldkatusega.

"Maht ongi nii, et seal ülikooli peahoone pool, seal on nagu suurem maht ja Lossi tänaval, just Lossi tänava teisel küljel on väiksem maht ja Lossi tänava äärde mahubki väga kitsas hoone ainult otsaküljega tänava poole," rääkis Tartu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist Egle Tamm.

Arjus lisas, et kuna soov on hooneid rajada vanalinna piirkonda, pole planeeringust lähtuvalt nõutud parkimiskohtade kavandamist.

"Kuna see on eelkõige suunatud tudengitele, siis parkimiskohti ei ole otseselt ette nähtud, aga ligipääs peab olema seal hoonetel ilmselgelt tagatud. Seda nii külalistele, teenindavale transpordile ja ka päästeametile," ütles Arjus.

Ka krundi arendusega tegelev Lossi 11 Osaühingu esindaja Alo Arumäe rääkis, et parkimiskohti kinnistule välja ei ehitata. Lossi tänava äärsed parkimiskohad jäävad linnamaale, kuhu tulevased elanikud parkimisloa alusel parkida saavad. Lossi tänaval on praegu liiklus ühesuunaline ning projekti ega planeeringu järgi ei ole ka seal ümberkorraldusi kavandatud, ütles linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool.

Arumäe rääkis, et viiekorruselise maja ehituseks võiks minna juba sel aastal, kui protsess saab lõpuni positiivse tagasiside. Sellise plaani järgi võiks esimene hoone valmida 2024. aasta alguseks.

"Et selle maja ehitusloa taotlusprotsess võiks olla enam-vähem lõpusirgel, et linnavalitsus on omalt poolt kooskõlastuse andnud, päästeamet samuti, et hetkel käib siis naabrite kooskõlastus ring." Teise hoone ehitusloa taotlus peaks samuti tulema üsna pea, lisab Arumäe.