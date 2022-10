Madise: omandatava vara omanik ei peaks vaidlust riigiga ise kinni maksma

Seadusemuudatus puudutab inimesi, kellelt riik võtab omanikult avalikes huvides ära tema kinnisasja - maa, metsa või maja - ja pakub selle eest hüvitust.

Madise hinnangul on põhiseadusega vastuolus see, et seadus ei näe kinnisasja omanikule ette hüvitist võrdleva hindamisaruande tellimise eest, kuigi selle aruande tellimine on seaduse järgi omanikule kohustuslik, kui ta soovib hüvitiseks pakutud summa õigsuse üle vaielda. Pelgalt viitest sarnaste kinnisasjade müügihindadele ei piisa.

"Põhiseaduse paragrahv 32 kaitseb omandit ning omaniku nõusolekuta omandi võõrandamine on lubatud vaid omanikule õiglase ja kohese hüvitise maksmisel. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse paragrahv 2 lõikes 3 on lubatud, et kõik omandamisega seotud kulud kannab kinnisasja omandaja. Seaduse järgi koosneb tasu kinnisasja väärtusest ja hüvitisest kinnisasja omandamisega otseselt kaasneva varalise kahju ja saamata jääva tulu eest, kui need esinevad. Omandi võõrandamise järel peaks isik olema olukorras, kus talle materiaalset kahju ei ole tekkinud," kirjutas Madise kirjas riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Madise sõnul pannakse praeguse korraldusega omanik olukorda, kus tal on valida, kas leppida riigi või kohaliku omavalitsuse pakutud hinnaga isegi siis, kui talle tundub, et sarnaste kinnisasjade turuhind on tegelikult kõrgem või tellida omal kulul kinnisvara hindamine ja võtta sellega rahalise kaotuse risk.

Eksperdiaruande tellimise kulud võivad olla märkimisväärsed. "Rahandusministeerium on märkinud, et pindalalt väikeste ja hoonestamata maaüksuste hindamine võib maksma minna 600−800 eurot, keerukamate hindamisaruannete hinnad ulatuvad mitme tuhande euroni," kirjutas Madise.

Madise lisas, et kohtus on seni vaidlustatud vaid väike osa kinnisasja avalikes huvides omandamise hinnapakkumustest. "Võttes arvesse, et omanikul pole praegu võimalik ilma majanduslikku kahju kandmata riigi hinnapakkumust kontrollida, on see mõistetav," järeldas ta.

Madise pakub neljapäeval riigikogu ees esinedes välja, et üheks võimaluseks olukord lahendada, on täiendada kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust nii, et vara omanikul on võimalik taotleda võrdleva hindamisaruande tellimisega seotud kulude hüvitamist. Kaaluda võib ka hüvitatavatele kuludele mõistliku piirmäära seadmist.

Teiseks lahenduseks oleks Madise hinnangul, kui asjaajamiskulude hulka arvata sõnaselgelt ka eksperdihinnangu tellimise kulu.