Saue vald kaalub lasteaia toiduraha kompensatsioonist loobumist

Saue vald kaalub, kas lõpetada järgmisest õppeaastast valla poolt lasteaia toiduraha osaline doteerimine, et raha suunata pigem lasteaiaõpetajate palgatõusu. Tallinnal sarnaseid plaane pole.

Saue vald on jõudnud küsimuseni, kuidas rahastada valla eelarvest näiteks omavalitsuse palgal olevate töötajate palgatõusu ning ühe võimalusena kaalutakse lasteaia toiduraha kompenseerimise lõpetamist.

Vallavanem Andres Laisk ütles ERR-ile, et plaan ei ole veel lõplik.

"Küsimus on järgmise aasta eelarve kokku panemisel vallavalitsuse poolt aruteluks alles tõstatamisel. Otsused saab sellistes küsimustes teha volikogu. Vallavalitsus soovib eelarve seletuskirjas ära näidata võimalikud kokkuhoiukohad juhuks, kui eelarve tulude laekumistes peaks järgmise aasta esimesel poolaastal toimuma ebasoovitavaid arenguid, eelkõige tulenevalt makromajandusliku keskkonna halvenemisest," lausus ta.

Vallavanema sõnul peab leidma raha, et valla töötajate, sealhulgas lasteaiaõpetajate palka tõsta. Laisk ütles, et haridusministeerium tegi küll tugeva positiivse sammu kooliõpetajate töötasude tõstmisel 25 protsendi võrra, kuid sellega tekib sarnases suurusjärgus palgatõusu ootus automaatselt ka kõikidel lasteaedade õpetajatel, hariduslike tugiteenuste osutajatel, huvihariduse õpetajatel, kultuuritöötajatel, noorsootöötajatel ja sotsiaaltöötajatel.

"Seetõttu, et mitte töötajaid kaotama hakata, tuleb meil valmisolekuna prognoosida eelarve palgakulude kasvu tervikuna vähemalt 20 protsenti. Juhul kui tulubaas sellele järgi ei tule, peame leidma muid allikaid kulude vähendamiseks, et tagada valla investeerimisvõimekuse püsimine, vastasel korral ei ole meil võimalik ellu viia arengukavajärgseid arendustegevusi, mis on 10–15 miljonit eurot aastas, millest suurem osa omakorda on suunatud haridusasutuste ehitamiseks," lausus Laisk.

Laisa sõnul on valla koalitsioonis nagunii kokku lepitud, et liigutakse laustoetuste vähendamise ja suunatud toetuste tõstmise suunas. "Sarnaselt tänasega jääb alles võimalus madalama sissetulekuga peredel taotleda täielikku vabastust toidupäeva maksumusest," ütles ta.

Vallavanema sõnul ei tõstnud ka haridusministeerium koolilõuna maksumuse kompensatsiooni, eelistades õpetajate palgatõusu ning Saue vallas on lasteaialõuna kompensatsioon nagunii ajutisena kavandatud.

"Lasteaia toidupäeva osaline kompenseerimine sündis (omavalitsuste) ühinemise käigus kooskõlas ühinemislepingu üldtingimustega ja olemuslikult on tegemist ajutise üleminekumeetmega," märkis Laisk.

Tallinn oma osa toidurahas kaotada ei plaani

Saue vallas kulus mullu lasteaia toiduraha kompenseerimiseks 96 000 eurot. Tänavu on näha selget hindade kallinemist: kui mullu läks lasteaedade toidurahale esimese seitsme kuuga 50 000 eurot, siis tänavu 62 000 eurot. Ainuüksi augusti ja septembriga on lisandunud 20 000 eurot.

Saue vald kompenseerib 65 senti lasteaialapse toidupäeva maksumusest.

Saue valla suurel naabril Tallinnal kulub arusaadavalt lasteaia toiduraha kompenseerimiseks palju rohkem – kuus miljonit eurot aastas. Samas on ka ühe toidupäeva kompensatsioon suurem: aialastel kaks eurot, sõimelastel 1,8 eurot.

Tallinn kompensatsiooni vähendamisele, veel vähem kaotamisele mõelnud pole, ütles ERR-ile abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Tallinnal ei ole plaanis toidukulu katmist lõpetada. Vastupidi – suurendasime alates 1. septembrist oma osa kompensatsioonist ja ootame, et riik tegutseks samamoodi praeguses keerulises olukorras, kus vanematel on niigi raske," lausus ta.

Sauel ja Tallinnal lapsevanemate võlgadega probleeme pole

Kiire hindade tõus on pannud keerulisse olukorda ka lapsevanemad. Näiteks Viljandi linnal on lasteaiakohtade eest tasumata arveid rohkem, kui linn ühe kuu eest lasteaiakohtadelt kokku kogub, kirjutas Sakala. Septembri lõpuks oli linnal lapsevanematele lasteaiatasude nõudeid 119 725 euro ulatuses, sellest 69 007 eurot on arved septembri eest.

Laisk ütles, et Saue vallas on selle nädala alguse seisuga lastevanemate võlg maksetähtaja ületanud arvetes 21 000 eurot. "Sellest suure osa, 11 063 eurot, moodustavad väga vanad võlad, mis tulid kaasa (omavalitsuste) ühinemisel ja mille laekumist me eriti ei usu," nentis ta.

Laisa sõnul pole ta täheldanud probleemi suurenemist. "Võlas on enamasti need, kes lihtsalt ei maksagi, sageli ilma mingite põhjendusteta – a la omavalitsusele ei peagi teenuste eest maksma. Ühinemisjärgsel ajal hoiame võlgnevuste trendidel üsna hoolega silma peal, aga suures plaanis me seda hetkel probleemiks ei pea," lausus ta.

Tallinnas on ebatõenäoliselt laekuvaks (pool aastat maksetähtajast möödas) tunnistatud lasteaiaarveid 20 000 euro eest. "Lasteaiad tegelevad võlgadega järjepidevalt, kuid võib ära märkida, et võlglaste arv on senini aasta-aastalt vähenenud," ütles Belobrovtsev.

Tallinna munitsipaallasteaedade kohatasust saadav tulu on ümmarguselt 1,1 miljonit eurot kuus.