Eesti Energia soovib uue juhi leida aastavahetuseks

Kuningas kinnitas, et Eesti Energia nõukogu koguneb tuleval nädalal arutama konkursile laekunud kandidaate, kuid kas neist valitakse esialgu välja viis või 10 pole veel kindel.

"Meil käib praegu uue kandidaadi valimise protsess. Mitme kandidaadini me jõuame, seda on veel vara öelda," ütles Kuningas.

"Otsime pädevat juhti, ta võib tulla nii majast seest kui ka väljast," sõnas Kuningas.

Küsimusele, kas on võimalik, et sihtotsingu korras tehakse ettepanek ka Eleringi juhile Taavi Veskimägile vastas Kuningas, et juhti ei valita suuniste järgi. "Niisugused väited, et nõukogule on kuskilt tulnud suunis on nõukogule isegi solvav, sest täna meil on nomineerimiskomitee, kes erapooletult liikmed valivad ja oma hoolsuskohustust jälgivad. Täna on vara öelda, kes selleks inimeseks saab," ütles ta.

Kuningas sõnas, et nõukogu soovib Eesti Energia uue juhi leida aastavahetuseks. Tööd alustab ta järgmise aasta 1. aprillist.

Avaliku konkursi tähtajaks laekus Eesti Energia juhi kohale 27 kandidaati, kuid paralleelse sihtotsinguga võib kandidaate kokku koguneda kuni 50.

14. septembril teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023.