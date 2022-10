Rocca al Mare arendaja kavandab piirkonda kuni 14-korruselisi kõrghooneid

Cityconi Eesti keskuste juht Kristjan Maaroos ütles ERR-ile, et Rocca al Mare kaubanduskeskuse teenuste kättesaadavuse ja ligipääsetavuse parandamiseks ning piirkonna arendamiseks on ettevõte esitanud Tallinnale detailplaneeringu, mis muudaks Rocca al Mare kinnistu terviklikuks elu- ja ärikeskkonnaks.

"Tulevikus peaks lisaks kaubanduskeskusele meie kinnistul paiknema ka büroohooned, kortermajad, eri teenusekeskused ja senisest rohkem jalakäijasõbralikku linnaruumi. Hoonestus oleks kõrgem ja mitmekesisem ning parkimine korraldatakse pigem parkimismajades ja planeeritavate hoonete all," sõnas Maaroos.

Detailpaneeringu järgi oleksid rajatavad hooned kuni 14-korruselised. Kaubanduskeskusele rajataks viiekorruseline juurdeehitus.

Tema sõnul on Rocca al Mare detailplaneeringu aluseks on Cityconi visioon luua terviklikke elu-keskkondi, mis on jätkusuutlikud ning loovad nii majanduslikku kui ka sotsiaalset lisandväärtust.

Citycon loodab arenduses heale koostööle linnavalitsusega. "Selle visiooni elluviimise parimad näited on Cityconi omanduses olevad Iso Omena ja Lippulaiva keskused Soomes, mis on teenäitajateks kaubanduskeskuste tuleviku jaoks terves Euroopas. Mõlemad keskused on ka headeks näideteks eraarendaja ja kohaliku omavalitsuse koostööst, kuna keskustes on mitmeid avaliku ja erasektori poolt pakutavaid teenuseid - raamatukogu, omavalitsuse teenuskeskus, lasteaed, tervisekeskus ja spordiklubi. Meie eesmärk on võimalusel seda head praktikat tuua ka Eestisse ja koondada avalikke teenuseid uuenevasse Rocca al Mare keskusesse," lausus Maaroos.

Et koostöö sujuks, on Rocca al Mare arendaja pakkunud Tallinna linnale välja võimaluse luua keskusesse bussiterminal. See vähendaks arendaja sõnul ummikuid piirkonnas, samal ajal kui ühistranspordi kasutajatele oleks boonuseks ilmastikukindel bussiooteterminal Rocca al Mare keskuses koos seda toetavate teenustega.

Ciycon loodab, et vastavalt Tallinna linna planeeringute menetlemise eesmärgile õnnestub vähem kui kolme aastaga detailplaneering kehtestada. Kuna projekti maht on suur, siis toimub arendus etappidena.

"Ehituse kestvuseks võib planeerida umbes viis aastat, kuid kui turg toetab, siis loodetavasti valmimisaeg lüheneb," märkis Maaroos.

Rocca al Mare planeering hõlmab kinnistuid aadressiga: Mõisa tänav 1, Mõisa tänav 3, Paldiski maantee 102, Paldiski maantee 102b, Paldiski maantee 102c.