42 saadikut algatasid majandusminister Sikkuti umbusaldamise

Umbusaldusavalduse andis üle riigikogu Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid, kes avaldas lootust, et lisaks Keskerakonna ja EKRE saadikutele ühineb umbusaldusavaldusega ka Parempoolsete esindaja Siim Kiisler ja ka osa Isamaa saadikuid, kes pole asjade käiguga rahul.

Karilaid ütles umbusaldajate nimel, et Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud vastuoluliselt ning ebapädevalt seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile.

"Alles 29. septembril andis ta sõnumi, et LNG-laeva toomine Eestisse on prioriteet. 12 päeva hiljem andis ta aga sõnumi, et teadis juba 18. juulil, et LNG-laeva Eestisse ei tule. Samal ajal 10 päeva hiljem ehk 28. juulil andis valitsus 38-miljonilise garantii haalamiskai ehituseks. Ministrid peavad täitma oma ülesandeid ausalt ja riigi huvides," selgitas Karilaid minister Sikkuti umbusaldamise tagamaid.

Reformierakonna, SDE ja Isamaa võimuliidul on parlamendis 55 kohta (34+10+11).