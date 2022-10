Umbusaldushääletus Riina Sikkutile kukkus läbi

Umbusaldusavalduse andis üle riigikogu Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid, kes avaldas lootust, et lisaks Keskerakonna ja EKRE saadikutele ühineb umbusaldusavaldusega ka Parempoolsete esindaja Siim Kiisler ja ka osa Isamaa saadikuid, kes pole asjade käiguga rahul.

Valitsus otsustas panna umbusaldusavalduse nõude arutamisele juba kolmapäeval pärast pärast riigikogu kolmanda päevakorrapunkti arutelu lõppemist.

Karilaid ütles umbusaldajate nimel, et Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud vastuoluliselt ning ebapädevalt seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile.

"Alles 29. septembril andis ta rahvusringhäälingus sõnumi, et LNG-laeva toomine Eestisse on prioriteet. 12 päeva hiljem andis ta samuti rahvusringhäälingus sõnumi, et teadis juba 18. juulil, et LNG-laeva Eestisse ei tule. Samal ajal 10 päeva hiljem ehk 28. juulil andis valitsus 38-miljonilise garantii haalamiskai ehituseks. Ministrid peavad täitma oma ülesandeid ausalt ja riigi huvides," selgitas Karilaid minister Sikkuti umbusaldamise tagamaid.

Karilaid selgitas ERR-ile, et kuigi vastutajaid LNG-laeva loos on teisigi, kannab poliitilist vastutust majandusminister Sikkut.

"Taavi Aasa ja Soome majandusministri ajal lepiti kokku, et kes saab töödega esimesena varem valmis, sinna LNG-laev läheb. Eesti pingutas ja Eesti tööd on Soomest mitu kuud ees. Kui taheti teha uut kokkulepet, oleks pidanud avalikult märku andma ja ka valitsuses rääkima, mitte tegema poliitilist soolot."

Karilaid ei nõustunud hinnanguga, et oma vastutus LNG-laeva Soome minekul on ka Taavi Aasal. Karilaiu sõnul lagunes eelmine valitsus juba 3. juunil, millele järgnes 30 päeva Reformierakonna ainuvõimu ning küsimus on hoopis selles, millega tegeles sel ajal majandusministri kohusetäitja (Andres Sutt v- toim).

Keskerakonna poliitiku sõnul on LNG-laeva Soome minekul oma roll kindlasti ka Eleringil ja selle juhil Taavi Veskimäel, kes ei suutnud eraettevõtjatega sünergiat saavutada.

"Kui soovime oma energiapoliitikas teha kvalitatiivseid samme, siis mina isiklikult näeks, et Taavi Veskimägi peaks võtma isiklikult vastutuse. Aga opositsioon saab umbusaldust avaldada poliitilisele tasandile ehk umbusaldada peaministrit või ministrit," selgitas Karilaid.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) ütless riigikogu ees, et on tegutsenud Eesti huvides ja töötanud selle nimel, et laev tuleks Paldiskisse, ning tema umbusaldamiseks ei ole mitte mingisugust alust.

Sikkuti sõnul on valitsus alates täiemahulise sõja algusest Ukrainas otsustanud soetada strateegilise gaasivaru, tegutsenud tarbimise vähendamise nimel, tegelenud LNG vastuvõtuvõimekuse loomise ja Vene päritolu gaasi sanktsioneerimisega, et tagada Eestis gaasi varustuskindlus ilma Vene gaasita. Tema sõnul on gaasi varustuskindlus Eestis nii strateegilise varu kui ka gaasimüüjate soetatud varu näol tagatud ning riigigarantiiga rajatav vastuvõtuvõimekus annab täiendavat kindlust.

"Vaatamata sellele, et kevadel varustuskindluse tagamiseks tehti täitsa head, põhjalikud plaanid, vahepeal keskkond oluliselt muutus. Ja seetõttu ka 10. oktoobril Soome ministriga kohtudes tegime otsuse, et jah, laev läheb Soome. See ei olnud minu soov ja ma töötasin selle nimel, et laev tuleks Paldiskisse. See oli meie õiglane ootus. Aga meil ei ole lõpuks seda viimast sõna ja sellest on väga kahju," ütles ta.

"Meie võimalus kaasa rääkida oli kevadel, kui me kas oleksime ise laeva rentinud või Soomega koos laeva rentinud ja me oleks saanud otsustada selle laeva tuleviku üle," lisas Sikkut.

Reformierakonna, SDE ja Isamaa võimuliidul on parlamendis 55 kohta (34+10+11).