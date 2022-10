Prantsuse tsemendifirma tegi Süürias koostööd terroristidega

Prantsuse tsemendifirma Lafarge tunnistas USA kohtus, et maksis terroriorganisatsioonile ISIS kuus miljonit dollarit, et saaks hoida oma Süürias asuvat tehast töökorras. Firma peab maksma 778 miljonit dollarit trahvi.

Prokurörid süüdistasid tsemendihiiglast terroristidele maksete tegemises 2013. ja 2014. aastal. ISIS kontrollis siis suuremat osa Süüriat. Lafarge koostöö terroristidega toimus enne ettevõtte ühinemist Šveitsi firmaga Holcim, mille käigus tekkis maailma suurim tsemendifirma.

Lafarge tahtis tagada, et firma tehas saaks Süürias tööd jätkata. Firma ehitas tehase 2011. aastal, siis puhkes Süürias ka kodusõda. Tehase ehitamine läks firmale maksma 680 miljonit dollarit.

"Süüdistatavad andsid kuus miljonit dollarit kahele maailma kurikuulsamale terroriorganisatsioonile, need rühmitused tapsid siis jõhkralt tsiviilisikuid. Pole lihtsalt mitte mingit õigustust, et rahvusvaheline korporatsioon teeb selliseid makseid terroristlikele organisatsioonidele," teatas USA prokurör Matthew Olsen.

USA justiitsministeerium teatas, et see oli esimene juhtum, kus ettevõtte tunnistas end süüdi vandenõus, mille eesmärk oli pakkuda rahalist toetust välismaisele terroriorganisatsioonile, vahendas The Guardian.

USA võimude süüdistused puudutavad juba varasemat Prantsuse võimude uurimist. Lafarge oli varem tunnistanud, et andis raha terroristidele, et tagada töötajate ohutu juurdepääs tehasele.

Lafarge ühines Holcimiga 2015. aastal. Holcim teatas, et sai firma tegevusest teada 2016. aastal ja viis vabatahtlikult läbi uurimise. Holcim vallandas siis Lafarge'i juhid, kes olid seotud maksetega.