Putin kuulutas annekteeritud Ukraina regioonides välja sõjaseisukorra

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas annekteeritud Ukraina regioonides - Donetskis, Luhanskis, Zaporižžjas ja Hersonis välja sõjaseisukorra. Ühtlasi alustas Venemaa inimeste evakueerimist Hersonist, mis on jäänud üha tugevama Ukraina surve alla. Ukraina võimud on seda nimetanud pigem deporteerimiseks.

Venemaa kuulutas annekteeritud Ukraina piirkondades välja sõjaseisukorra ja andis kõigile kohalikele juhtidele täiendavaid volitusi ja ülesandeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõrgemad ametnikud peavad pöörama vajalikku tähelepanu inimeste turvalisuse tagamisele, kriitilise taristu kaitsmisele terrorismi eest, avaliku korra kaitsmisele, majanduse ja tööstuse stabiilsuse suurendamisele ja toodete tootmisele, mis on vajalikud erioperatsiooni tarbeks," ütles Putin.



Samal ajal näitavad Venemaa meediakanalid inimeste evakueerimise algust Hersonist, mis on jäänud üha tugevama Ukraina surve alla. Ukraina võimuesindajad on nimetanud seda pigem deporteerimiseks, kui tegu ei ole just Venemaa enda inimeste ega kollaborantidega.

Venemaa äsja ametisse pandud Venemaa vägede juht Ukrainas Sergei Surovikin tunnistas raskusi.

"Edasi sõltuvad meie plaanid ja tegevus Hersonis juba kujunevast sõjalis-taktikalisest olukorrast. Kordan, see on juba praegu üsna raske. Tegutseme teadlikult ja õigeaegselt ega kohku tagasi langetamast ka raskeimaid otsuseid," ütles Surovikin.

Ukraina on kutsunud inimesi Venemaa tegevust, hirmutamist ja propagandasõnumeid lihtsalt ignoreerima.