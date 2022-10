Norra vahistas droonide lennutamise tõttu seitse venelast

Norra peaminister Jonas Gahr Store hoiatas välisriikide luureagentuure, et nad ei lennutaks oma droone üle Norra naftaplatvormide ja lennujaamade. Viimaste päevade jooksul on Norra võimud vahistanud seitse Venemaa kodanikku, kes lennutasid riigi territooriumil droone.

Norra luure teatas kolmapäeval, et võtab droonidega seotud juhtumite uurimise üle. Kolmapäeval sulgesid võimud Bergeni lennujaama, kuna piirkonnas oli märgata droone. Esmaspäeval vahistas Norra politsei 47- aastase Venemaa ja Suurbritannia kodaniku, kes väidetavalt lennutas drooni Teravmägede piirkonnas.

Venemaa kodanikud ei tohi droone Norras lennutada, vahendas Yle.

Hiljuti vahistasid Norra võimud veel kuus venelast, kes lennutasid riigis droone ja tegid fotosid.

"Pole vastuvõetav, et välisriikide luureagentuurid lennutavad droone üle Norra lennujaamade. Venelastel pole lubatud droone Norras lennutada," ütles kolmapäeval Store.

Norrast on saanud Euroopa suurim gaasiga varustaja. Moskva sissetung Ukrainasse muutis Euroopa energiaga varustamist. Norra eksperdid hoiatasid, et riik on oma taristut ähvardavate ohtude suhtes olnud liiga naiivne.

Teravmägedes drooni lennutanud venelane on Venemaa ärimehe poeg. Sama ärimees on Venemaa presidendi Vladimir Putini sõber ja usaldusisik, vahendas Financial Times.

Venemaa Norra saatkond süüdistas Oslot paranoias. Moskva väitel pildistavad Venemaa turistid Norra ilusat loodust.