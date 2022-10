Kiiev: viimase kuu jooksul tulistasid Ukraina väed alla 233 hulkurdrooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina väed on viimase kuu jooksul alla tulistanud 233 Iraanis toodetud hulkurdrooni. Zelenski sõnul hävitas Venemaa viimase ööpäeva jooksul kolm elektrijaama.

Oluline 20. oktoobril kell 5.50:

- Zelenski: viimase kuu jooksul tulistasid Ukraina väed alla 233 Iraani hulkurdrooni;

- Zelenski: Venemaa hävitas viimase ööpäeva jooksul kolm elektrijaama;

- Elektrikatkestuste tõttu on Ukrainas internetiühendus häiritud;

- Ukraina ründas riigi lõunaosas Venemaa õhutõrjesüsteeme;

- ISW: Venemaa võib otsida ettekäänet, et hävitada Hersoni oblastis asuv Kahhovka hüdroelektrijaama tamm.

Zelenski: viimase kuu jooksul tulistasid Ukraina väed alla 233 Iraani hulkurdrooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina väed on viimase kuu jooksul alla tulistanud 233 Iraanis toodetud hulkurdrooni.

"Kuu jooksul tulistati alla 233 Shahedi ja kümneid rakette. Ainuüksi kolmapäeval hävitati Kiievi piirkonnas 10 drooni. Veel 11 Shahedi tulistasid alla lõuna piirkonna sõdurid. Tänan teid suurepärase töö eest," teatas Zelenski.

Zelenski: Venemaa hävitas viimase ööpäeva jooksul kolm elektrijaama

"Venemaa jätkab Ukraina elektritaristu pommitamist. Viimase ööpäeva jooksul hävitati kolm elektrijaama," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Palun ärge lülitage sisse mittevajalikke elektriseadmeid. Palun piirake seadmete kasutamist, mis nõuavad palju elektrit," lisas Zelenski.

Elektrikatkestuste tõttu on Ukrainas internetiühendus häiritud

"Internetiühendus langes Kiievis 81 protsendini oma tavapärasest tasemest, kuna linnas esineb elektrikatkestusi," teatas võrguandmeid vaatlev organisatsioon NetBlocks.

Ukraina ründas riigi lõunaosas Venemaa õhutõrjesüsteeme

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi relvajõud korraldasid kuus rünnakut Venemaa õhutõrjeüsteemide pihta.

Lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et pühapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 43 Vene sõdurit, hävitati kuus tanki, kaks haubitsat, kaks laskemoonaladu.

ISW: Venemaa võib otsida ettekäänet, et hävitada Hersoni oblastis asuv Kahhovka hüdroelektrijaama tamm

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa võib rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ja süüdistada selle ründamises iis hoopis Ukrainat. Moskva võib arvata, et tammi hävitamine võib katta Venemaa sõdurite taganemist Dnipro jõe paremkaldalt. Samuti takistaks see Ukraina vägede edasitungi.

Ukrainas asuvate Vene vägede juht Sergei Surovikin nimetas hiljuti Vene vägede olukorda Dnepri jõe läänekaldal Hersoni oblastis pingeliseks. Kindral hoiatas, et "varsti tuleb teha raskeid valikud", mis analüütikute hinnangul tähendab sealse Vene väekoondise taandumist üle Dnepri jõe.

Surovikin väitis 18. oktoobril, et temani on jõudnud informatsioon, et Kiiev kavatseb rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Sama väidet korda ka okupeeritud Hersoni juht Vladimir Saldo.

Selline rünnak tuleks kasuks ka Kremli propagandamasinale, mis tahab näidata Ukrainat terroristliku riigina, hindas ISW.