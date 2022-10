Riigikantselei korraldab ligi 50 000 euro eest rahvaarutelusid

Riigikantselei strateegiabüroo eestvedamisel toimub novembrikuus strateegia "Eesti 2035" arvamusrännak, mille raames peetavaid arutelusid plaanitakse vähemalt kümnes maakonnas. Esmaspäevase seisuga on end arutelu vedajana kirja pannud ligi 40 arutelujuhti, öeldakse teisipäeval saadetud pressiteates.

Küsimusele, kui palju aktsioon maksma läheb, vastas riigikantselei strateegiabüroo direktori asetäitja Eili Lepik, et arvamusrännaku läbiviimiseks osaühinguga Kasvulava sõlmitud lepingu kogumaksumus on 39 500 eurot, millele lisandub käibemaks.

Riigikantselei pressiesindaja Diana Lorents ütles ERR-ile, et rännaku korraldamiseks välja kuulutatud lihthankes osales kaks pakkujat.

OÜ Kasvulava peab hanke dokumentide kohaselt riigi raha eest välja töötama arvamusrännaku tervikkontseptsiooni ja grupiaruteludeks vajaliku metoodika, grupiaruteludeks vajaliku juhendi ja tugimaterjalid, arvamusrännaku kommunikatsiooniplaani ja teavituskampaania kontseptsiooni ning need ellu viima. Lisaks peab hanke võitja pakkuma arvamusrännaku korraldusteenust, mis hõlmab kogu protsessile projektijuhtimisteenuse ning korraldusliku toe pakkumist, sealhulgas grupiaruteludeks vajalike vabatahtlike arutelujuhtide registreerimist, vabatahtlike arutelujuhtide telefoni või veebilahenduse kaasabil juhendamist enne arutelude läbiviimist, vajadusel vabatahtlike arutelujuhtide küsimuste lahendamist valitsuse veebilehel asuva tugikeskkonna kaudu, grupiarutelude tulemusel veebikeskkonna kaudu esitatud ettepanekute grupeerimist ja süstematiseerimist.

Arvamusrännaku personalikulud on kaetud riigikantselei strateegiabüroo töötajate Eili Lepiku ja Heleri Reinsalu tavapärase töötasuga, kuna käesoleva arvamusrännaku korraldamine kuulub nende igapäevaste tööülesannete hulka ning seda pole eraldi tasustatud, märkis riigikantselei esindaja.

Arvamusrännak on osa Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavast, mis tähendab riigikantselei esindaja selgituste kohaselt riigi ja kodanikuühiskonna koostööd. Arvamusrännakusse koondatud tegevused peaksid aitama riigikantselei hinnangul suurendada koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. "Tegevuskava sisaldab algatusi, mis laiendavad riigi digilahenduste kõrval ka teisi avatud valitsemise teemavaldkondi, hõlmates nii avaliku sektori innovatsiooni ja katsetamiskultuuri toetamist kui ka andmepõhise otsustusprotsessi arendamist," öeldakse riigikantselei pressiteates.

Samas märgitakse, et arutelud peaksid andma erinevate elanikkonnagruppide ideid riigi arengustrateegia "Eesti 2035" tegevuskava uuendamiseks. Aruteluteemad hõlmavad "Eesti 2035" strateegia viite sihti ning jagunevad omakorda alateemadeks. Viis sihti on: inimene, ühiskond, elukeskkond, majandus, riigivalitsemine. Lõppvalikusse jäi kokku 12 alateemat ja üks vabateema, mille vahel saavad arutelujuhid koos osalejatega valida. Arutleda ja ideid pakkuda võib nii ühel kui ka mitmel teemal, mis tunduvad endale kõige olulisemad ja ka huvitavamad just ideekorje mõttes. Aruteluteemad on leitavad www.arvamusrannak.ee.