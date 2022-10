Paide linnapea astus ootamatult ametist tagasi

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Veldre teatas ühismeedias, et Paide poliitiline olukord on keeruline.

"Mul on olnud erinevaid nägemusi linnajuhtimises ja otsustusvalikuid. See on pingestanud olukorda ja suhteid koalitsioonipartneritega, kohati asjatult. Selleks, et seista Inimeste Linna valimisliidu platvormi eest Paides ja stabiilse linnavalitsemise eest ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vaadete eest maakonnas ja riigis, olen otsustanud astuda tagasi linnapea ametist 31. oktoobri seisuga," märkis Veldre.

Ta lisas, et on Järvamaa sotsiaaldemokraatide juht ja keskendub edaspidi riigikogu valimiste kampaaniale.

Veldre valiti linnapeaks mai lõpus ehk ta sai linnapea ametis olla vähem kui viis kuud. Enne linnapea ametit töötas Veldre Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhina ning enne seda siseministeeriumis korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunikuna.

Koos linnapea tagasiastumisega lõpetab töö ka kolmeliikmeline linnavalitsus. Kui volikogu on kinnitanud uue linnapea, määrab linnapea ka uue linnavalitsuse koosseisu.