Vene vägede lahkumine Süüriast võib muuta Israeli suhtumist Ukrainasse

Venemaa on hiljuti viinud kriitilise tähtsusega sõjatehnikat Süüriast välja, kinnitasid The New York Timesile kaks lääneriikide ja üks Iisraeli allikas.

Lehe hinnangul näitab see Venemaa mõjuvõimu vähenemist välismaal ning eemaldab ühe takistuse, mis siiani on hoidnud Iisraelit Ukrainat toetamast.

Venemaa on olnud Süüria kodusõjas osaline alates 2015. aastast toetades Süüria valitsust. Vene väed on siiani Süürias sees.

Eri allikate hinnangud Süüriast välja viidud Vene vägede suurusele erinevad, kuid kahe allika kinnitusel viidi Süüriast ära 1200 kuni 1600 sõdurit. Kolmanda allika sõnul viidi riigist välja märksa enam Vene vägesid.

Ühe Iisraeli ametiisiku sõnul on Süüriast lahkunud ka mitu Vene väejuhti, kes saadeti Ukrainasse.

Venemaa lahkumine Süüriast peegeldab Vene mõjuvõimu vähenemist Kesk-Aasias, hindas The New York Times.

Iraan koos Venemaaga on Süüria kodusõjas toetanud Assadi valitsust.

Iisrael peab nii Iraani kui Süüriat enda vaenlaseks ning Iisraeli õhuvägi teeb pidevalt õhulööke Süüria territooriumil, et tõkestada Iraani mõju kasvamist Süürias.

Samas asus Süürias ka Venemaa õhutõrjesüsteem S-300, mis on ohuks Iisraeli õhuväe pilootidele.

Kuigi konkreetset õhutõrjesüsteemi ei kontrolli Süüria väed on selle sõjalise võimekuse asumine Süüria pinnal siiski arvestatav risk, mistõttu Iisraeli valitsus pole siiani soostunud Ukraina sõjalise abi palvetele vastama kartes Venemaa vastusamme.

Kolme allika sõnul on Venemaa nüüdseks oma S-300 õhutõrjesüsteemi Süüriast eemaldanud, et kasutada seda süsteemi enda sõjas Ukraina vastu.

Kuna Iraan on hakanud üha enam Venemaad sõjaliselt toetama, siis on Iisraelis tekkinud debatt võimaliku Ukraina sõjalise toetamise teemal.

Iisrael toodab mitmeid kõrgtehnoloogilisi õhutõrjesüsteeme, millest oleks kasu nii Vene rakettide kui droonide alla tulistamisel.

Tuntuimad neist on lühimaa õhutõrjesüsteem Iron Dome ning pikema ründeulatusega Barak 8.

Kuigi üks Iisraeli valitsuse liige kutsus hiljuti üles toetama Ukrainat sõjaliselt ei ole see kogu Iisraeli valitsuse positsioon. Kolmapäeval lubas Iisraeli valitsus Ukrainale abi eelhoiatussüsteemi rajamisel.

Vene vägede käsutuses on Süürias veel üks õhutõrjesüsteem S-400 ning samuti on Vene mereväel mereväebaas Lääne-Süürias.

Kuigi Venemaa on viinud sõdureid Süüriast minema on nad asendanud need sõjaväepolitseinikega, kinnitas lehele üks Iisraeli luureametnik.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev on ka Iisraeli hoiatanud kahe riigi vaheliste suhete hävitamise eest kui nad peaksid Ukrainale relvastust andma.

Samal ajal on Iisraeli võimud mures, et Venemaa taandumine Süüriast tähendaks Iraani mõjuvõimu kasvu piirkonnas.

Iisrael on lääneriikidega jaganud ka luureandmeid seoses Iraani päritolu droonidega, mida Venemaa kasutab ning on lubanud analüüsida ka Ukrainas alla kukkunud Iraani droone.