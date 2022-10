Reede on pilvine ja paiguti sajab vihma

Reedel on ilm hall ja niiske, laupäeval on aga rohkem päikest näha.

Reede öösel on ülekaalus pilvine, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul kuni +9 kraadi.

Hommik on pilvine ning mandri põhjaosas võib nõrka vihma sabistada. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 5 kuni 9 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, paiguti sajab vähest vihma. Tuul on nõrk ja puhub valdavalt läänekaarest, õhtul lõunakaarest. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna kaasabil sajuta ja välja vilksatav päike muudab päeva helgeks.

Pühapäevaks toob madalrõhulohk vihmasabinaid. Öösiti jahtub õhk selgema taeva all 0 kraadi ümbrusse, päevane temperatuur tõuseb 10 kraadi ümbrusse, aga loode poolt algab juba jaheduse sissetung.

Esmaspäev tuleb kõrgrõhkkonna servas selgem ja kirkam ja õige jahe. Ööga jahtub õhk 0 kraadi ümbrusse, päev aitab õhusooja vaid veidi +5 kraadi piirist kõrgemale.

Teisipäeva öö on selge ja miinuskraadides, päeval võivad vihmapilved jõuda.