Zelenski: Venemaa mineeris Kahhovka hüdroelektrijaama tammi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Venemaa väed mineerisid Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Tamm asub Dnipro jõe piirkonnas ja Zelenski sõnul tooks selle hävimine kaasa suure katastroofi.

"Meil on informatsiooni, et venelased mineerisid Kahhovka hüdroelektrijaama tammi," ütles Zelenski.

Tammi hävimine tooks kaasa suure üleujutuse. Üleujutus mõjutaks Hersonit, samuti võiks see lõpetada Zaporižžja tuumajaama töö, sest jaam ei saaks enam jahutuseks vajalikku vett.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas neljapäeval, et Venemaa võib rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ja süüdistada selle ründamises siis hoopis Ukrainat. Moskva võib eeldada, et tammi hävitamine võib katta Venemaa sõdurite taganemist Dnipro jõe paremkaldalt. Samuti takistaks see Ukraina vägede edasitungi.

USA teatel asuvad okupeeritud Krimmis Iraani väed, kes aitavad Venemaad droonirünnakute korraldamisel

Valge Maja teatas neljapäeval, et Iraani väed tegutsevad okupeeritud Krimmi poolsaarel. Iraani väed toetavad Venemaa droonirünnakuid Ukraina elektrijaamade vastu. Briti valitsuse teatel tegutsevad Krimmis Iraani revolutsioonilise kaardiväe üksused, vahendas The Washington Post.

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu kommunikatsiooni koordinaator John Kirby ütles, et "Iraan saatis Krimmi väikese meeskonna".

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas öises rindeteates, et neljapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 28 Venemaa sõdurit. Ukraina relvajõud hävitasid kaks Venemaa laskemoonaladu ja ühe kontrollpunkti, vahendas The Kyiv Independent.

New York Times: USA eeldab, et Ukraina väed võivad lähinädalate jooksul Hersoni tagasi vallutada

"Lähinädalatel, kui ilm lubab, võivad Ukraina sõjaväelased Donbassis edasi liikuda ja Hersoni tagasi vallutada," ütlesid USA ametnikud ajalehe The New York Times.

Biden kritiseeris vabariiklasi, kes võivad pärast vahevalimisi Ukraina rahastamist kärpida

"Need tüübid, sealt teisest meeskonnast, ei saa aru. Nad ei saa aru, et see, kuidas Ameerika teeb, määrab ära, kuidas läheb mujal maailmas. Nad vaatavad meie poole, sest nad pole nii suured ega võimsad," ütles USA president Joe Biden.

USA vabariiklaste juht Kongressi alamkojas Kevin McCarthy ütles teisipäeval, et sõjaline abi Ukrainale ei saa olla piiramatu ning USA peab pöörama tähelepanu ka riigisisestele küsimustele.

Sõjaline ja majanduslik abi Ukrainale on siiani saanud mõlema USA poliitilise partei arvestatava toetuse.