Johnson tahab saada uuesti peaministriks, lubas viia toorid valimisvõiduni

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Boris Johnson teeb tooride partei parlamendisaadikute hulgas lobitööd, kuna tahab saada uuesti peaministriks. Johnson väidab, et suudab järgmistel parlamendivalimistel tuua tooridele valimisvõidu.

Neljapäeval selgusid reeglid, mille kohaselt toorid valivad omale uue juhi. Iga kandidaat vajab vähemalt 100 toorist parlamendiliikme toetust. Tooride juhiks kandideerivad Rishi Sunak, Boris Johnson ja Penny Mordaunt. Tooridel on parlamendis 357 kohta.

Juhikandidaatide selgudes hääletavad nende üle erakonna parlamendiliikmed.

Neljapäeva õhtul oli Sunakil 29 tooride parlamendisaadiku toetus. Johnsonit toetas 24 saadikut. Pole veel selge, kas Johnson suudab kindlustada 100 saadiku toetuse, teatas The Telegraph.

Johnsoni juhtimisel võitsid toorid 2019. aastal parlamendivalimised. Johnson väidab nüüd oma kampaanias, et viib partei järgmise võiduni.

"Kui toorid soovivad tõsiselt võita 2024. aastal, peavad nad pöörduma tagasi mehe poole, kellel on mandaat ja kellel on kampaania tegemise kogemus," ütles ajalehele The Telegraph üks Johnsoni liitlane.

"Toorid vajavad kedagi, kes suudab leiboristidega võidelda. Rishi peaks Johnsoniga ühendust võtma, et nad saaksid välja mõelda, kuidas koos edasi minna," lisas Johnsoni liitlane.

Johnson lõpetas puhkuse ja kohtub laupäeval oma toetajatega. Johnsoni toetajad jõudsid endisele peaministrile juba toetust avaldada.

"Loodan, et teile meeldis puhkus. On aeg tagasi tulla," kirjutas sotsiaalmeedias tooride parlamendisaadik James Duddridge.

Mõned tooride parlamendisaadikud aga ähvardasid parteist lahkuda, kui Johnsonist saab uus esimees. "Mul oleks võimatu olla Borisi alluvuses," teatas parlamendisaadik John Baron.

Johnsoni sõbrad ja perekond on praegu veel eriarvamusel, kas endine peaminister peaks uuesti tooride juhiks kandideerima.

"Praegu on veel liiga vara selleks. Järgmise aasta sügisel on see partei põlvili. Ta kõnnib olukorda, mida ta ei suuda kontrollida," ütles üks Johnsoni sõber.